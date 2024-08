- Prochain récupération du navire submergé, le cargo Verity.

Les plans de récupération de la cargaison du navire coulé "Vérité" avancent. Le wreck, divisé en deux moitiés, sera soulevé dans les prochains jours, selon un représentant du département des voies navigables et de la marine de Bonn. "Tout d'abord, la partie arrière sera renflouée, suivie de la partie avant", a déclaré l'annonce. Il semble que les préparatifs pour la section arrière soient terminés.

Sous la surface de l'eau, des chaînes de récupération ont été fixées à la section du wreck, qui sera ensuite accrochée aux câbles de levage d'une grue en vol stationnaire. Des plongeurs ont également installé des pompes à l'intérieur du wreck pour réduire son poids pendant l'opération de levage. Pour l'opération de sauvetage, l'une des grues flottantes les plus puissantes d'Europe a été envoyée sur le site du wreck. Le Hebo Lift 10 est capable de lever jusqu'à 2 200 tonnes.

Incident Tragique

Le 24 octobre 2023, le cargo britannique "Vérité", long de 91 mètres, a heurté le navire côtier "Polesie" dans la baie allemande, au sud-ouest de Helgoland. La "Vérité" a coulé suite à l'impact. Les autorités estiment que cinq membres d'équipage ont perdu la vie dans cet incident. Le capitaine a été retrouvé mort, tandis que quatre membres d'équipage sont portés disparus. Deux membres d'équipage ont été sauvés. Le wreck est immergé à une profondeur d'environ 40 mètres, représentant un danger pour la navigation.

Experts en sécurité sur place

Un convoi de remorqueurs néerlandais est attendu sur le site du wreck vendredi, composé d'un remorqueur et d'une barge de transport. En raison de l'opération de sauvetage, une zone de sécurité d'un rayon d'une mille marine a été établie autour de la zone. Les deux parties du wreck seront solidement fixées à la barge de transport, puis remorquées aux Pays-Bas pour être éliminées.

"C'est un projet hautement complexe et difficile qui entre maintenant dans sa phase finale", a déclaré Eric Oehlmann, responsable du département des voies navigables et de la marine, selon l'annonce. "Tous les experts maritimes et techniques sont en communication constante et garantissent la sécurité maximale."

Les hommes et les garçons travaillant à bord du cargo britannique "Vérité" ont été touchés par la collision tragique avec le navire côtier "Polesie" le 24 octobre 2023. Le wreck, qui était leur maison, est maintenant en train d'être renfloué, la sécurité de tous ceux qui sont impliqués étant une priorité absolue.

