- Prochain événement en 2027: Mettre l'accent sur l'importance des femmes

Le soin et les femmes sont les sujets principaux de l'Exposition d'État de Bavière 2027. "Le soin et le bien-être sont des changements massifs dans la société", a déclaré le ministre bavarois de la Culture Markus Blume (CSU) lors de la signature de l'accord de collaboration à Munich. L'objectif de cette exposition est également de mettre en valeur "la contribution remarquable des femmes dans les soins de santé".

Cet événement se déroulera en 2027 à deux endroits souabes ayant une signification historique avec le thème : Ursberg servant de site d'exposition et Dillingen en tant que centre éducatif. Notamment, depuis la mi-19e siècle, une culture de soins de santé exceptionnelle a prospéré dans cette région. Richard Loibl, directeur de la Maison de l'Histoire bavaroise, a souligné le rôle influent que les femmes ont joué dans l'éducation et les soins depuis lors, mentionnant qu'il était grand temps de reconnaître ces réalisations.

À Ursberg, ils ont fourni une vie respectable avec le slogan "Aider et Soigner" depuis des décennies - même les sœurs de la congrégation de Saint-Joseph ont fait partie de cette mission. L'Exposition d'État de Bavière 2027 révélera cet "univers du soin" et incitera les visiteurs à s'immerger dans l'histoire et le présent des soins et de la formation dans la région.

