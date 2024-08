- Procession géante lors des célébrations de la journée de la rue Christophe à Iéna

Une manifestation bruyante et animée a marqué le début des festivités de la Christopher Street Day (CSD) organisées par la communauté LGBTQ+ à Jena. Selon les estimations de la police, environ 1 700 personnes ont participé au défilé au départ, tandis que les organisateurs ont affirmé la présence d'environ 3 000 personnes. Les autorités n'ont rapporté aucun incident notable.

Les organisateurs avaient initialement prévu plus de 5 000 participants, mais le temps chaud semble avoir découragé certains individus de participer, selon un représentant. "De nombreuses personnes ont choisi de soutenir les CSD à Magdebourg ou à Plauen", a-t-il ajouté. Des objections de l'extrême droite aux CSD étaient prévues dans les deux villes.

Le CSD était thématisé "La Thuringe reste vivante !". Le choix de la date, une semaine avant les élections régionales, était intentionnel, ont déclaré les organisateurs. "Nous voulions envoyer un message vibrant à nouveau", a expliqué le représentant. La présidente fédérale des Verts, Ricarda Lang, a également participé à la manifestation.

Le CSD rend hommage aux révoltes de la communauté LGBTQ+ sur Christopher Street à New York (États-Unis) en 1969 et symbolise la visibilité et l'égalité des personnes LGBTQ+. D'autres termes pour désigner les manifestations annuelles du CSD organisées dans de nombreux endroits sont "défilé de la fierté" ou "fierté gay".

Lire aussi: