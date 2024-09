- Procès pour terrorisme: accusations controversées et accusations contestées

Précédemment, l ancienne députée d'AfD Birgit Malsack-Winkemann a continué à nier sa participation à un complot visant à prendre le contrôle du Bundestag, comme évoqué dans le procès en cours contre le prince Reichsadler Heinrich XIII. Reuss. Lors de ses déclarations devant la cour d'appel de Francfort, la sexagénaire a abordé sa visite du Bundestag en août 2021, affirmant qu'elle ne connaissait pas les individus comparaissant à Francfort à l'époque. Elle a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'y avait pas de but commun de commettre des activités illégales pendant cette période. Le parquet fédéral affirme que l'ancienne députée a fourni aux accusés l'accès au Bundestag, leur permettant de repérer le bâtiment. Le groupe, selon les allégations, prévoyait une invasion armée du Bundestag dans le but de capturer des députés et de provoquer un effondrement du système.

Artefacts historiques

La cour a de nouveau examiné la saisie d'artefacts historiques chez l'accusé Peter W. Lors de la perquisition de sa résidence, les officiers de police ont découvert une importante collection de souvenirs nazis, comprenant des insignes Totenkopf SS et des parties d'uniformes SS. L'avocat de W., Frank Miksch, a défendu cela en invoquant le passé de W. en tant que soldat d'élite intéressé par l'histoire militaire. Les jours précédents du procès avaient révélé la possession par W. de nombreuses armes et de dossiers sur des politiciens et des figures des médias.

Multiples procès

À Francfort, neuf individus sont accusés de participation à une organisation terroriste ou d'en avoir facilité l'action. Dans l'ensemble, un total de 26 personnes sont poursuivies dans ce complexe réseau d'accusations, avec deux procès distincts se déroulant simultanément à Munich et à Stuttgart. Jusqu'à ce que le verdict soit rendu, les accusés bénéficient de la présomption d'innocence. Le procès se poursuivra le 10 septembre 2021.

De plus, il a été mentionné que Peter W. était l'un des individus faisant l'objet d'accusations dans les procès en cours à Francfort.

