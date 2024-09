- Procès pour agression sur pipeline pétrolier: poursuites judiciaires pour les manifestants écologistes

Deux activistes environnementaux affiliés au mouvement Final Generation sont jugés aujourd'hui (10h00) au tribunal de district de Neubrandenburg pour des actions contre l'oléoduc de Rostock à la raffinerie de Schwedt en Brandebourg. Les chefs d'accusation portent sur des effractions dans deux stations de pompage de pétrole à Demmin (district des lacs de Mecklembourg) et à Strasburg (Vorpommern-Greifswald) en avril 2022. Leur objectif était d'entraver le fonctionnement de l'oléoduc. Ils sont accusés de perturbation de services publics, de dommages aux biens et de violation de propriété. Malgré avoir reçu des contraventions avec des amendes de 4000 euros chacun, ils ont choisi de ne pas payer, ce qui a conduit à ce procès.

L'oléoduc contre lequel les activistes ont cherché à protester est celui de Rostock à la raffinerie de Schwedt en Brandebourg. During their actions, they targeted two oil pumping stations near Demmin and Strasburg.

