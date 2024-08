- Procès judiciaire au niveau du district pour trafic illicite d'armes à feu

Trois individus originaires de la région de Hesse-du-Sud doivent comparaître aujourd'hui devant le tribunal régional de Darmstadt. L'un d'eux, âgé de 39 ans, est accusé d'avoir violé la loi sur le contrôle des armes de guerre en vendant illégalement des pistolets-mitrailleurs entièrement automatiques, une arme automatique de type fusil d'assaut, des armes semi-automatiques à chargement automatique, des revolvers et des munitions entre 2020 et 2023, selon les chefs d'accusation.

Son frère de 41 ans est impliqué dans la détention illégale d'armes. Un défendeur de 75 ans est accusé d'avoir agi en tant que contrebandier, facilitant l'importation illégale d'armes en Allemagne. Les deux frères sont également inculpés pour le trafic de grandes quantités de cocaïne et de produits dérivés du cannabis. Le procès est actuellement prévu pour neuf jours consécutifs, se terminant le 26 septembre.

Le 39 ans est accusé d'avoir vendu illégalement une arme de guerre, y compris des pistolets-mitrailleurs et des fusils d'assaut entièrement automatiques, violant la loi sur le contrôle des armes de guerre. Les chefs d'accusation des frères incluent également la détention et le trafic illégaux de cocaïne et de produits dérivés du cannabis.

Lire aussi: