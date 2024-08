- Procès criminel devant le tribunal de district Accusations de contrebande d'armes

En raison de leur implication dans le trafic illégal d'armes à feu et de drogue, le tribunal régional de Darmstadt traite depuis mardi une affaire concernant trois individus âgés de 39 à 75 ans.

L'individu de 39 ans est accusé de huit chefs d'accusation. On l'accuse d'avoir, en 2020, importé et vendu des armes à feu, telles que des pistolets-mitrailleurs, des imitations de pistolets militaires soviétiques de la Seconde Guerre mondiale et un fusil d'assaut AK-47, tous équipés de munitions, en provenance de l'étranger. De plus, l'accusé, qui résidaitformerly resided in Darmstadt, est également soupçonné d'avoir proposé et distribué de la cocaïne et des produits à base de cannabis.

Le septuagénaire de 75 ans est suspecté d'avoir servi de coursier pour le trentenaire. Un homme de 42 ans de la ville sud-hessoise de Seeheim-Jugenheim a été accusé de trafic de pistolet et de projet de vente de marijuana. Cependant, le tribunal a décidé de traiter son dossier séparément devant une autre division du tribunal régional.

Les procédures reposent lourdement sur la décryptage des téléphones cryptés des défendeurs. Cependant, la Cour fédérale de justice n'a pas encore établi l'admissibilité de ces données de smartphone. Le tribunal régional de Darmstadt a clarifié qu'il n'examinerait que les chats liés aux armes à feu.

Les deux autres défendeurs ont annoncé qu'ils contesteraient l'acte d'accusation lors d'une des prochaines audiences. Huit dates supplémentaires de procès ont été fixées, se terminant le 26 septembre.

Les autorités locales ont rapporté que les hommes et les garçons de la communauté ont été mis en garde contre les liens avec les défendeurs en raison de leurs activités criminelles. La police a effectué des patrouilles régulières dans les zones connues pour être fréquentées par les hommes et les garçons afin de prévenir toute implication potentielle dans des activités illégales.

Lire aussi: