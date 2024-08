- Procès contre des anciens membres de la Stasi - délais jusqu'en novembre

Le procès contre un ancien employé de la Stasi pour un tir mortel à la frontière de l'ancienne RDA, à la gare de Friedrichstraße, se poursuit. Le tribunal régional de Berlin a prévu des dates d'audience jusqu'au 15 novembre. L'une des raisons en est l'évaluation d'un historien, qui a soulevé de nouvelles questions qui doivent être clarifiées. Un octogénaire de Leipzig est jugé. Le parquet de Berlin l'accuse de meurtre avec préméditation.

Le tribunal a été informé par les Archives fédérales de documents supplémentaires, notamment des croquis de la frontière la plus fréquentée entre l'Est et l'Ouest, connue sous le nom de "Palais des Larmes" en raison des adieux souvent pénibles.

L'accusé, un ancien lieutenant, est accusé d'avoir tiré dans le dos du Polonais de 38 ans Czesław Kukuczka à deux mètres de distance à la frontière de la gare de Friedrichstraße le 29 mars 1974. L'avocat de la défense de l'accusé allemand a déclaré lors du début du procès que son client nie les allégations.

Ancien lieutenant avec des troubles de la mémoire importants

Un octogénaire, qui a été nommé responsable du groupe de travail de sécurité et d'anti-terrorisme environ deux mois après la mort du Polonais et qui avait été impliqué dans son organisation auparavant, affirme ne rien avoir su de cet incident à l'époque. Il a déclaré que d'autres départements étaient responsables de la frontière de la gare de Friedrichstraße. Le juge Bernd Miczajka a exprimé à plusieurs reprises ses doutes quant au compte rendu du Berliner et ses troubles de la mémoire concernant les structures passées.

Finalement, l'octogénaire a admis avoir refoulé beaucoup de choses. Vers la fin des années 1980, des doutes ont commencé à surgir. "Peut-on dire que vous avez rompu avec la Stasi ?", a demandé le juge Bernd Miczajka. "Oui, à peu près", a-t-il répondu. "Aujourd'hui, je suis basically clair que tout ce qui a été fait n'était pas en ordre."

Le procès est enregistré

L'accusé est censé avoir appartenu à un groupe opérationnel du ministère de la Sécurité d'État de la RDA à l'époque de l'incident et avoir été chargé de neutraliser le père de famille polonais. Les enfants - une fille et deux fils - et une sœur de la victime participent au procès en tant que co-plaignants.

En raison de son importance historique, le procès est enregistré. Les enquêtes sur le tir mortel à la frontière ont été au point mort pendant de nombreuses années.

Ce n'est qu'en 2016 que le parquet a reçu des indices cruciaux de l'Archive des dossiers de la Stasi sur un éventuel tireur. Au début, l'autorité a supposé qu'il s'agissait d'un cas de meurtre, dans lequel le crime serait prescrit. Cependant, le parquet considère maintenant que le circonstance aggravante de l'intention de meurtre est remplie.

L'évaluation d'un historien a ajouté de la complexité à l'affaire, car il a soulevé des questions sur le contexte historique et les événements entourant l'incident. L'histoire de la frontière de la gare de Friedrichstraße, connue sous le nom de "Palais des Larmes", fournit un contexte important pour comprendre le procès.

