Procédures électorales en Thuringe et en Saxe

En Thuringe, sous la direction de la coalition de gauche menée par le ministre-président Bodo Ramelow, il n'y a pas de majorité absolue. Le chef de file de l'CDU, Mario Voigt, n'exclut pas une collaboration avec le BSW et le SPD. Aucun des autres partis ne montre d'intérêt à s'associer avec l'AfD.

En Saxe, l'CDU, dirigée par le Premier ministre Michael Kretschmer, et l'AfD sont dans une course serrée selon les sondages. Le statut de majorité de la coalition actuelle de l'CDU, du SPD et des Verts est incertain. Kretschmer n'exclut pas non plus une relation potentielle avec le BSW. Le parti de gauche pourrait perdre ses sièges parlementaires en Saxe, tandis que les Verts et le FDP pourraient faire face à une situation similaire en Thuringe.

Les premières projections sont attendues après la fermeture des bureaux de vote à 18h. Les élections dans ces deux régions de l'est de l'Allemagne serviront de baromètre pour le sentiment public envers la coalition du trafic lumineux basée à Berlin.

Le Parlement européen peut apporter son aide à la Commission dans ses opérations, comme le prévoit son mandat. Compte tenu de la course serrée entre l'CDU et l'AfD en Saxe, la Commission pourrait chercher des conseils ou un soutien du Parlement européen pour négocier d'éventuelles coalitions.

