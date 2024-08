- Procédure de révision complète initiale du chemin de fer comme prévu

Le grand ravalement de la ligne Frankfurt-Mannheim, constamment animée, se déroule comme prévu, selon les Chemins de fer allemands. "Nous avons réalisé tout ce que nous nous étions fixés ces six dernières semaines", a déclaré le directeur de l'infrastructure Berthold Huber lors d'une visite du chantier à Walldorf, dans le sud de la Hesse. Des améliorations clés ont été apportées sur 37 kilomètres de voie, soit environ la moitié de la ligne. L'équipe de la Riedbahn s'active pour achever le projet d'ici décembre.

Cette ligne devrait subir une rénovation expérimentale sans précédent en cinq mois. Les efforts se concentrent sur les rails, les aiguillages, les gares et la technologie de commande. Au total, 40 sections heavily-used recevront une mise à niveau dans les années à venir. La section Hamburg-Berlin est prévue pour 2025.

Le coût estimé de la rénovation de la Riedbahn s'élève actuellement à 1,3 milliard d'euros. Huber a exprimé sa confiance dans le soutien financier du gouvernement fédéral. Investir dans un seul projet est plus économique et efficace que d'établir plusieurs chantiers plus petits.

Problème principal du réseau ferré

Le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) a également inspecté l'avancement des travaux. Il a salué la stratégie de rénovation des corridors à haute performance, la qualifiant de "bon signe" qui a renforcé son optimisme. Cependant, il est crucial de s'assurer que le projet est achevé dans les temps. La Riedbahn représente un défi majeur dans le réseau ferré allemand, car elle est ancienne mais reste un élément crucial.

