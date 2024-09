Problèmes nationaux liés aux transactions par carte de crédit en Allemagne à la suite d'un dysfonctionnement du système informatique.

Il semble que plusieurs clients de banques rencontrent des difficultés pour utiliser leurs cartes de débit et de crédit pour effectuer des paiements. Ce problème semble être dû à un dysfonctionnement technique chez un prestataire de services informatiques, et il affecte divers types de transactions, notamment les paiements par carte de crédit, de débit et même de girocard, selon le Comité allemand de l'industrie bancaire. Cette panne pourrait également toucher les transactions en espèces dans les supermarchés et les retraits d'argent aux distributeurs automatiques. Il convient de noter que ce problème ne se limite pas à des banques spécifiques.

Cependant, les retraits d'argent aux distributeurs automatiques à l'aide de girocards fonctionnent normalement. Dans certaines situations, les paiements par virement direct peuvent toujours être possibles. De plus, l'utilisation de la carte à l'étranger est également touchée.

L'Office fédéral de la sécurité des informations (BSI) a reconnu les difficultés rencontrées pour les paiements par carte dans plusieurs établissements financiers. Ils ont confirmé qu'ils étaient en contact avec les parties concernées et les autorités compétentes.

Pas de signes d'attaque informatique

Selon les informations actuelles, la cause de la perturbation semble être des problèmes chez le prestataire de services informatiques et les prestataires associés. Le Comité allemand de l'industrie bancaire, ainsi que les opérateurs et les prestataires de systèmes de paiement, sont actuellement en train d'enquêter sur la situation pour identifier la cause profonde et l'ampleur du problème. Tous les acteurs impliqués travaillent sans relâche pour résoudre le problème. Pour l'instant, il n'y a aucun signe d'attaque informatique.

Le Comité allemand de l'industrie bancaire appelle à une résolution rapide de ce problème par le prestataire de services concerné. Le prestataire de services problématique est First Data, une société appartenant au conglomérat américain Fiserv. Ils ont signalé un problème technique avec certains services de traitement et travaillent jour et nuit pour y remédier, en promettant de tenir leurs clients informés dès que possible.

