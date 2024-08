Problèmes avec Starliner: les astronautes bloqués sur l'ISS prolongent leur séjour jusqu'en février

NASA a annoncé que Butch et Suni rejoindront la Terre avec Crew-9 en février de l'année prochaine, comme l'a partagé le directeur de NASA, Bill Nelson. La capsule Starliner est stationnée à l'ISS depuis juin en raison de problèmes avec ses moteurs, qui étaient censés durer seulement huit jours. En outre, il y a eu des fuites d'hélium à bord du vaisseau spatial tout au long de son voyage vers l'ISS.

Initialement prévus pour revenir avec la capsule Boeing, Wilmore et Williams voyageront maintenant de retour sur Terre avec la capsule Dragon de SpaceX. Actuellement, six astronautes résident sur l'ISS, qui accueille les quatre membres d'équipage habituels et les deux astronautes de la capsule Starliner. La mission SpaceX prévue initially pour le dernier dimanche a maintenant été reportée à fin septembre. During the upcoming SpaceX mission "Crew-9", only two astronauts will fly alongside, returning the two Starliner astronauts to Earth in February.

En parlant de la décision, le directeur de NASA, Bill Nelson, a déclaré : "Le séjour prolongé de Wilmore et Williams sur l'ISS et le départ vertical de la capsule Starliner vers la Terre sont motivés par notre engagement en faveur de la sécurité." During the scheduled return journey in early September, data on the Starliner spacecraft can be collected without endangering the crew, as explained by NASA.

NASA a maintained its faith in Boeing and will continue to collaborate with the company, a assured Nelson. The Starliner project has faced technical complications for years, putting Boeing at a disadvantage against SpaceX. NASA entered multi-billion dollar agreements with both companies in 2014 for ISS transportation. While SpaceX, led by tech billionaire Elon Musk, has been sending astronauts to and from the ISS since 2020, Boeing only managed its first manned space station flight last June, which has since been stagnant in the ISS.

La capsule Boeing a connu des problèmes avec les propulseurs nécessaires pour une manœuvre de dockage en douceur, tandis qu'une fuite d'hélium mineure a été détectée avant son lancement. Cependant, elle a été jugée insuffisante pour annuler le lancement. Malheureusement, d'autres fuites sont apparues pendant le vol.

Le NASA, dirigé par Bill Nelson, a pris la décision pour Wilmore et Williams de revenir sur Terre avec la capsule Dragon de SpaceX plutôt qu'avec la capsule Boeing en raison des problèmes persistants avec les moteurs de la capsule Starliner et les fuites d'hélium. Après leur séjour sur l'ISS, Butch et Suni de l'équipage de la capsule Starliner rejoindront la Terre avec NASA's Crew-9 en février.

