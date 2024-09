- " Problème non résolu ": Swiatek, co-favori, fait face à un revers à l'US Open

Iga Świątek a quitté le court les yeux embués de larmes suite à sa défaite en quart de finale à l'US Open. La joueuse polonaise numéro un a été surprise en perdant contre Jessica Pegula en 88 minutes, le score final étant de 2:6, 4:6.

"Je n'ai pas joué mon meilleur jeu aujourd'hui", a admis la vainqueur de 2022 âgée de 23 ans. "Je ne sais pas pourquoi mon service m'a fait défaut. Je n'ai pas trouvé de solution."

Biles a apporté son soutien depuis les tribunes

Pegula a ranimé les espoirs des fans de tennis américains d'une victoire nationale devant l'icône de la gymnastique Simone Biles, assise dans la tribune d'honneur, et s'est qualifiée pour sa première demi-finale en Grand Chelem. "Enfin, j'y suis arrivée, je peux dire que je suis demi-finaliste", a déclaré Pegula, qui avait échoué six fois Previously in the quarterfinals of one of the major tournaments. "Je suis soulagée de ne plus entendre la question : 'Est-ce que tu peux atteindre les demi-finales ?'"

La joueuse de Long Island affrontera jeudi soir (heure locale) la Tchèque Karolina Muchova, qui est invaincue jusqu'à présent dans le tournoi. "Elle est exceptionnelle, douée. Elle a beaucoup d'expérience, donc je vais devoir jouer à mon meilleur niveau", a déclaré Pegula.

L'autre demi-finale opposera la numéro deux mondiale Aryna Sabalenka du Belarus à l'Américaine Emma Navarro. L'année dernière, le chouchou du public américain Coco Gauff a remporté le titre.

Świątek lutte avec son revers

Świątek a raté l'occasion de remporter son sixième titre du Grand Chelem. La joueuse de 23 ans a mal commencé, prenant rapidement un retard de 0:4. Pegula a remporté le premier set en seulement 37 minutes.

Dans le deuxième set, Świątek a commis plusieurs erreurs non forcées avec son revers. Après avoir été brisée à 3:4, elle a exprimé sa frustration en frappant sa raquette sur le filet. Sa remontée tardive est venue trop tard, résultat

Lire aussi: