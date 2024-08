- Problème de fonctionnement du téléphérique aérien - livraison par hélicoptère de Watzmannhaus

La lodge Watzmann dans les Alpes de Berchtesgaden est actuellement accessible uniquement en hélicoptère en raison d'un problème avec le système de téléphérique. Selon Markus Block du Club alpin allemand (DAV), le câble du téléphérique a prétendument cédé la semaine dernière. La lodge est sous la juridiction de Munich et de la Haute-Bavière. Plusieurs médias ont précédemment couvert cet incident.

La cause du câble cassé reste inconnue pour le moment. L'ampleur des dégâts est en cours d'évaluation et les réparations devraient être effectuées dès que possible. Cependant, le délai d'achèvement n'a pas encore été déterminé. Heureusement, il n'y a pas de restrictions pour les visiteurs de la lodge située au-dessus de Ramsau à Berchtesgaden.

En raison de son emplacement isolé, la populaire lodge de montagne dans le parc national de Berchtesgaden devra désormais compter sur le transport en hélicoptère, comme d'autres lodges isolées dans le parc. La section prévoit de collaborer avec d'autres lodges et leurs divisions respectives pour minimiser le nombre de vols d'hélicoptères dans la zone sensible sur le plan environnemental, a ajouté Block. L'utilisation d'hélicoptères entraînera certainement des coûts supplémentaires pour la section. Le coût des réparations reste une figure incertaine.

La lodge Watzmann dispose de plus de 200 chambres d'hôtes et est l'une des lodges les plus fréquentées du Club alpin, selon la section. Les opérations à la lodge continueront malgré les contraintes jusqu'à la fermeture prévue mi-octobre.

Malgré le problème de téléphérique, les visiteurs peuvent toujours accéder à la cabane de montagne située au-dessus de Ramsau à Berchtesgaden sans aucune restriction. Pour réduire l'impact environnemental du transport en hélicoptère, la lodge collaborera avec d'autres lodges isolées de la région.

Lire aussi: