- Probation pour les délinquants sexuels avoués

Le tribunal régional de Schwerin a condamné un homme de 44 ans à une peine de prison de deux ans, avec sursis, pour le viol de son ancienne partenaire. Les juges ont rendu leur verdict plus tôt que prévu, conformément à la demande de l'accusation.

L'un des juges impliqués a rapporté que tant l'accusation que la défense ont décidé de renoncer à faire appel contre le verdict. Le tribunal avait initialement prévu quatre jours de procès, mais a conclu l'affaire le deuxième jour.

Parmi les raisons de la peine relativement clémente, le tribunal a cité les aveux complets de l'accusé au début du procès, ses remords exprimés et sa volonté de se racheter. L'homme a transféré sa part d'une maison mitoyenne, située dans un village du district de Ludwigslust-Parchim et valued at 50,000 euros, à la femme et lui a également fourni une maison mobile.

"J'espère qu'elle accepte cela comme une compensation pour la souffrance que je lui ai causée et comme une excuse", a déclaré l'homme de 44 ans au début du procès. Il a également déclaré qu'il cherchait de l'aide professionnelle pour traiter son comportement.

L'homme était accusé de deux chefs d'accusation de viol et de coups et blessures. Cependant, les cas concernant un viol présumé à la fin de 2019 et les coups et blessures ont été abandonnés pendant le procès.

Le facteur le plus grave et déterminant dans le verdict était le viol qui a eu lieu le soir du Nouvel An 2023/2024 dans la maison mitoyenne qu'ils occupaient ensemble. Selon le tribunal, l'homme était ivre à ce moment-là mais était toujours pleinement responsable de ses actions. L'incident a suivi une dispute entre le couple concernant leur séparation imminente.

Le Code pénal prévoit une peine de prison d'au moins deux ans pour les cas particulièrement graves de viol, tels que le viol. Les peines de prison allant jusqu'à deux ans peuvent être suspendues.

L'homme était initialement accusé de deux chefs d'accusation de viol, mais un chef d'accusation a été abandonné pendant le procès. En raison de ses actions, l'homme devra probablement faire face aux conséquences de ses actions pendant longtemps, y compris l'impact émotionnel sur son ancienne partenaire.

