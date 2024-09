- Pro football Tyreek Hill arrêté par la police:

Un beau dimanche ensoleillé, le receveur de large Tyreek Hill a marqué un touchdown spectaculaire, lançant la campagne de football de son équipe, les Dolphins de Miami. Leur victoire sur les Jaguars de Jacksonville a été serrée, avec un score de 20:17. Cependant, quelques heures avant le match, Hill a eu une rencontre peu agréable avec les forces de l'ordre. Un policier à moto l'a arrêté pour excès de vitesse et pour ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité alors qu'il se rendait au stade.

Une vidéo de la caméra corporelle d'un des policiers impliqués montre Hill debout sur le bord de la route dans un véhicule haut de gamme. Plusieurs policiers à moto ont bientôt rejoint la scène, l'un d'eux approchant du véhicule de Hill et frappant à la fenêtre.

"Ne frappez pas à ma fenêtre comme ça", a répété Hill en tendant ses papiers à l'officier par la fenêtre ouverte. "J'ai dû frapper pour attirer votre attention", a expliqué l'officier.

"Donnez-moi mon contravention et laissez-moi partir, je suis en retard. Faites juste ce que vous avez à faire", a dit Hill en fermant la fenêtre. L'officier a persisté, finissant par élever la voix : "Gardez la fenêtre ouverte ou je vous sors de la voiture."

La situation a rapidement dégénéré. L'officier et un collègue ont sorti de force Hill de la voiture, l'ont poussé par terre et l'ont menotté. "Quand on vous dit de faire quelque chose, vous le faites", a dit un officier. Après avoir été aidé à se relever, Hill a été instructed de s'asseoir sur le trottoir.when he did not comply, an officer shoved him forcefully to the ground from behind. "J'ai subi une opération du genou", a expliqué Hill, mais les officiers ont ignoré sa déclaration.

Les Dolphins de Miami, l'équipe de Hill, ont fermement condamné le comportement des officiers de police dans un communiqué : "Il est à la fois déconcertant et déchirant de voir ceux qui sont chargés de protéger notre communauté recourir à une telle force excessive." Les coéquipiers de Hill, Calais Campbell et Jonnu Smith, étaient également présents lors de l'incident.

"We acknowledge that the majority of officers serve our community with integrity and a dedication to protect all citizens," the Dolphins said. "However, as depicted in the footage released tonight, certain officers misconstrue their responsibilities and commitment to service with misguided power." The NFL team called for swift and decisive action against the officers who displayed such reprehensible behavior.

Plus tard, Hill a affirmé qu'il avait été respectueux envers les officiers : "Je n'ai pas été irrespectueux, c'est ainsi que j'ai été élevé. Je n'ai pas juré, rien de tout cela. J'essaie encore de comprendre."

Les opinions sur X (anciennement Twitter) sont polarisées : "Les deux parties sont responsables de l'escalade, y compris Tyreek qui n'a pas obéi et a inutilement aggravé la situation, et les officiers qui ont été excessivement agressifs", peut-on lire dans un commentaire.

Un autre commentaire dit : "Quelle règle Tyreek Hill a-t-il enfreinte lorsque les officiers l'ont arrêté et menotté ? C'est ridicule, un exemple clair d'abus de pouvoir et de violation de ses droits. Injustifié et intolérable."

"Il s'en est sorti indemne parce que... c'est Tyreek Hill."

"Je passerais probablement la journée en prison si j'étais arrêté. Il s'en est sorti indemne parce que... c'est Tyreek Hill."

"Ils ont fait leur travail. Tyreek Hill aurait dû agir en adulte et obéir à leurs demandes. Crisis évitée."

Selon les rapports des médias, l'un des officiers a été mis en congé Initially. "Cela en dit long", a commenté Hill en apprenant l'incident. Le coéquipier de Hill, Calais Campbell, qui avait essayé d'intervenir et avait été menotté lui-même brièvement, a dit : "C'est logique." Il a décrit la situation comme "extrême".

L'agent de Hill, Drew Rosenhaus, a parlé à ESPN de la vidéo qui circule de l'arrestation. "C'est fou, je n'ai jamais rien vu de tel", a-t-il dit, pensant que les actions de la police étaient "inutiles". Cependant, la chose la plus importante, a-t-il souligné, était "la santé physique et mentale de Tyreek".

