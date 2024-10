Prix Nobel et cultivateur d' arachides

Jimmy Carter a été la cible de moqueries pendant une période considérable. Ayant servi seulement comme 39ème président des États-Unis pendant quatre ans, il a obtenu plus de reconnaissance après sa présidence. Malgré sa santé déclinante et sa nature recluse, il s'efforce de atteindre un siècle de vie. Son ambition finale est de voter pour Kamala Harris lors de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain.

La santé de Jimmy Carter s'est détériorée avec le temps. Sa femme, Rosalynn, qui était son Companion pendant 77 ans, est décédée l'année dernière à l'âge de 96 ans. L'ancien président a assisté à ses funérailles en fauteuil roulant, couvert d'une couverture. Son petit-fils, Jason Carter, a déclaré que son grand-père "a décliné physiquement et ne peut pas faire grand-chose tout seul, mais il est très impliqué émotionnellement." Actuellement, Jimmy Carter reçoit des soins palliatifs dans sa ville natale de Plains, en Géorgie.

Malgré ses défis de santé, Jimmy Carter a un objectif significatif qui le motive. Selon Jason Carter, l'homme de 100 ans est déterminé à participer à l'élection présidentielle américaine et à voter pour la candidate démocrate Kamala Harris. En fait, son grand-père est devenu plus dynamique récemment et s'intéresse à la situation dans la bande de Gaza, comme Jason l'a révélé au "Atlanta Journal-Constitution." Le prix Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award pour ses réalisations toute sa vie décerné par la Dayton Literary Peace Prize Foundation dans l'Ohio pourrait également avoir remonté son moral.

La carrière politique de Jimmy Carter a été marquée par des victoires et des défaites. Sa plus lourde défaite a été l'élection présidentielle de 1980, où il a perdu face à Ronald Reagan. Bien que non inattendue, la résultat de l'élection a été écrasant. Carter n'a remporté que six États, y compris Washington D.C., et a obtenu seulement 49 grands électeurs, tandis que Reagan en a obtenu 489. Carter et son vice-président, Walter Mondale, ont été évincés de la Maison-Blanche, et l'entrée de Reagan a été une marche triomphale. Le mandat de Carter n'a duré que quatre ans. Reagan a dirigé la superpuissance jusqu'en 1989.

Avec le recul, les critiques ont qualifié le présidence de Carter de malchanceuse. Le cultivateur de cacahuètes de Plains était souvent perçu comme quelqu'un qui ne pouvait pas gérer la présidence.

Même le chancelier Helmut Schmidt le considérait naïf en politique étrangère. Le conflit entre les deux leaders a commencé dès l'été 1977, lorsque Carter avait été en fonction depuis seulement quelques mois. La controverse portait sur la bombe américaine à neutrons proposée, une arme nucléaire conçue pour détruire la vie tout en causant des dommages minimaux aux bâtiments et à l'infrastructure. Cette arme était très controversée en Allemagne de l'Ouest. Pour le leader du SPD Egon Bahr, c'était le "symbole de la perversion de la pensée humaine." Après beaucoup d'hésitation, Schmidt a donné son approbation pour l'inclusion de la bombe à neutrons dans l'arsenal de l'OTAN en avril 1978. Cependant, Carter a rapidement annulé la production de la bombe à neutrons, ce qui a laissé Schmidt furieux. Leur relation est restée tendue.

De grands espoirs avaient été placés à Bonn pour le politicien dynamique qui cherchait à établir une nouvelle base pour la politique américaine après le désastre du Vietnam. De même, il y avait une anticipation positive aux États-Unis pour l'homme de Géorgie qui n'avait pas été corrompu par la machine politique de Washington. En fait, en dehors de son état natal, Carter, qui avait servi comme gouverneur pendant cinq ans, était largement inconnu.

Cependant, après le scandale du Watergate impliquant le président Richard Nixon, de nombreuses personnes étaient méfiantes envers l'établissement de Washington et étaient ouvertes à voter pour un outsider inconnu, surtout s'il promettait de nettoyer la capitale américaine. Watergate a coûté son poste à Carter's prédécesseur, Gerald Ford, malgré son propre manque d'implication dans les activités criminelles de Nixon. La grâce de Nixon par Ford a été très impopulaire et a contribué à la défaite électorale de Ford. Dans ce contexte, le manque de notoriété politique de Carter était un atout.

*Carter a exploité cela dans sa campagne de 1976 contre Ford, mettant en valeur son anonymat : "Je suis Jimmy Carter et j'aimerais être votre président," disait-il au début de ses meetings de campagne. Ses propositions détaillées pour réorganiser le gouvernement fédéral et les structures administratives ont résonné auprès des électeurs, pas seulement des démocrates. Carter avait déjà montré ses

1979 fut une année difficile pour le Président. Les États-Unis étaient confrontés à une récession économique et le taux de chômage augmentait considérablement. En outre, les événements en Iran, aboutissant à la chute du Shah Mohammad Reza Pahlavi et à l'accession au pouvoir de l'Ayatollah Khomeini, ont eu un impact significatif sur sa présidence. Initialement, Carter, qui n'était pas un grand fan du Shah, n'avait pas de problèmes avec la Révolution islamique. Cependant, lorsque des étudiants iraniens radicaux ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran en novembre 1979 et ont pris plusieurs otages, le Président s'est retrouvé dans une situation politique délicate. Une mission de sauvetage a été un véritable fiasco. À ce stade, il était évident que Carter avait peu de chances d'être réélu face au charismatique Reagan. La crise des otages s'est même terminée quelques minutes seulement après l'investiture de Reagan.

La relation de Carter avec son propre parti démocrate était également tendue. Ils l'ont accusé de coopération insuffisante ou inexistante avec les membres du Congrès de son parti. Lors des primaires de 1980, Carter a été confronté à un défi de la part du sénateur Edward Kennedy, frère de JFK. Carter est sorti vainqueur, mais les disputes internes au parti démocrate ont aidé à la victoire de Reagan.

Malgré sa défaite électorale, Carter a refusé de baisser les bras. À 56 ans, il avait encore de nombreuses années devant lui. Il était un diacre baptiste dévoué et avait une passion toute sa vie pour les droits de l'homme. Il a fondé le Carter Center pour les droits de l'homme et a médiatisé des conflits internationaux, comme ceux en Haïti et en Bosnie en 1994, et à Cuba en 2002. En 2010, il a réussi à négocier la libération d'un citoyen américain, Aijalon Mahli Gomes, en Corée du Nord. Le plus grand accomplissement politique de Carter a été le prix Nobel de la paix 2002, décerné pour ses efforts de médiation et son plaidoyer pour les droits de l'homme.

Même dans ses dernières années, Carter est resté vocal. En 2004, il a critiqué le président George W. Bush et le Premier ministre britannique Tony Blair pour la guerre en Irak. Il a pointé du doigt Israël pour le conflit palestinien en cours. Et lorsque l'Égypte sous le général Abdel Fattah al-Sisi a commencé à dériver vers l'autoritarisme, le Carter Center a fermé son bureau du Caire.

À la fois les partisans et les critiques conviennent que Carter a gagné un respect considérable après son présidence. En se transformant d'un président raté, il est devenu un ancien président respecté.

