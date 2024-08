- Prix environnemental du pays pour un projet de reboisement innovant

Un projet de reforestation à Blankenheim, situé dans le district de Mansfeld-Sud-Harz, a remporté la première place du Prix environnemental de Saxe-Anhalt. Une forêt de pins pure de neuf hectares avait été ravagée par une tempête en 2018, la sécheresse et les scolytes, selon la Fondation pour l'environnement, la nature et la protection du climat de l'État de Saxe-Anhalt.

Wald 1.1 gGmbH a reforesté les zones avec près de 560 000 arbres appropriés au site, y compris le hêtre européen. Les arbres peuvent être parrainés via une plateforme en ligne. Un contrat de location innovant avec la municipalité a rendu possible la reforestation et l'entretien des zones à moindre coût. Le projet reçoit un prix en espèces de 10 000 euros.

Le prix environnemental de l'État a été décerné pour la 28e fois. Il est destiné aux projets environnementaux des clubs, institutions et entreprises. Cette année, il y avait 64 candidatures, selon les rapports. Un jury d'experts a décidé des propositions.

En plus du projet de reforestation, un échange de meubles avec une plateforme de commerce numérique de l'hôpital universitaire de Halle a également reçu un prix et 5 000 euros. L'école de soutien Janusz Korczak à Halle a été récompensée pour son entreprise étudiante "Korczak Shop". Les étudiants ont produit des produitsquotidiens respectueux de l'environnement tels que du savon solide et du shampooing, des sacs-cadeaux en tissu et des soucoupes en céramique pour savon.

Des prix environnementaux honorifiques ont également été décernés à l'assistante sociale de l'école Johanna Ziese de l'école Pestalozzi à Stendal pour son engagement dans un jardin d'école, la collecte des déchets et l'action de plantation d'arbres, l'association de soutien du parc animalier Christianenthal e.V. à Wernigerode, ainsi qu'à Ralf Engelkamp et Rainer Kranz pour la restauration et l'entretien du parc du manoir à Krevese près d'Osterburg. Un prix spécial a été décerné aux membres de l'association Heimat-, Kultur- und Museumsverein Abbenrode e.V.

Le succès du projet de reforestation dans l'obtention du prix environnemental peut être attribué à son approche innovante et économique, qui comprend un prix environnemental pour le parrainage d'arbres en ligne. L'échange de meubles et l'entreprise étudiante ont également remporté un prix, reconnaissant leur engagement dans la production et la promotion de produits respectueux de l'environnement.

