- Prix des bains en plein air en Hesse: Francfort est plus cher

L'été 2024 n'est pas toujours estival - Pluie torrentielle, orages et températures inférieures à 20°C découragent certains amateurs de baignade en plein air. Lorsque le temps est beau, ceux qui souhaitent se plonger dans l'eau fraîche ont un large éventail d'options dans le Land de Hesse. Cependant, les prix varient.

Francfort est généralement plus cher

Le portail Holidaycheck a comparé les prix des piscines en Allemagne pour la saison estivale. À Francfort, les familles avec deux adultes et deux enfants paient 13 euros au Freibad Stadion, Freibad Silobad, Riedbad Bergen-Enkheim, Freibad Hausen, Freibad Nieder-Eschbach, Freibad Eschersheim et Freibad Brentanobad. Le prix d'entrée pour les adultes est de 5 euros, pour les enfants âgés de 14 ans et plus, c'est 3,30 euros, et les enfants de moins de 14 ans entrent gratuitement.

À l'inverse, la baignade est moins chère à Kassel : selon le site, les adultes paient 3,50 euros pour le Freibad Wilhelmshöhe et 4 euros pour l'Auebad Kassel. Le Freibad Rosenau à Fulda coûte 4,50 euros pour les adultes. Le Freibad Ringallee à Giessen coûte seulement 3,70 euros.

Les piscines de plage sont une alternative aux piscines extérieures

Holidaycheck a également examiné les piscines de plage dans le Land de Hesse :

Strandbad Langener Waldsee (6 euros pour les adultes/3 euros pour les enfants)Pinta Beach Raunheimer Waldsee (6 euros pour les adultes/4 euros pour les enfants)Strandbad Spessartblick (5 euros pour les adultes/2,50 euros pour les enfants)Strandbad Kinzigsee (4 euros pour les adultes/2,30 euros pour les enfants)

Le Strandbad am Twistesee, Strandbad Waldeck et Strandbad Helminghausen sont gratuits.

Les exploitants de piscines mécontents de la météo

La météo "mixte" a jusqu'à présent également entraîné un "tableau mitigé et une large gamme de chiffres de fréquentation" chez les exploitants de piscines municipales, a déclaré un porte-parole de l'Association des Entreprises Municipales (VKU) à l'agence de presse dpa. Dans certains cas, les chiffres de fréquentation ont diminué de jusqu'à 50% par rapport à 2023 en juin.

