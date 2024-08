- Prix de littérature bavaroise à la bibliothèque municipale de Würzburg

La bibliothèque municipale de Wurtzbourg, considérée comme un lieu de détente populaire après le domicile et le lieu de travail, a remporté le prix de la bibliothèque bavaroise 2024. Le jury du prix a été enchanté par la transformation d'un simple point de prêt en un hub communautaire pour l'engagement social. Cette transformation a fait de la bibliothèque un modèle en Allemagne et au-delà, selon le ministère de la Culture, qui a remis le grand prix de 10 000 euros.

En 2022, la bibliothèque de la ville des Francs, ainsi que ses succursales, a présenté un plan de développement. Cette stratégie met en avant des espaces ergonomiquement conçus où les visiteurs peuvent se détendre ou brainstormer, avec des heures d'ouverture prolongées jusqu'à tard dans la nuit. La durabilité, l'éducation écologique, l'apprentissage numérique et la diversité sont des aspects clés de ce plan. L'accent est mis sur l'adaptation aux besoins du public. Le jury a été particulièrement impressionné par l'offre Level3 de la bibliothèque municipale de Wurtzbourg Falkenhaus, qui comprend des cours de numérisation, des ateliers et des activités pour tous les âges.

Mention spéciale pour Marktoberdorf

La bibliothèque municipale de Marktoberdorf, située dans l'Ostallgau, reçoit une mention spéciale de 5 000 euros. Durante la rénovation de l'hôtel de ville, la bibliothèque, âgée de plus de 30 ans, a subi unecomplete métamorphose et allie maintenant le charme de l'ancien monde avec des éléments contemporains. La bibliothèque rénovée sert désormais de lieu de détente et de rencontre, avec un café et des sections nouvellement rénovées.

Le plan de développement de la bibliothèque municipale de Wurtzbourg comprend la désignation d'aires spéciales comme points de rencontre, encourageant l'engagement communautaire et les activités collaboratives. Les visiteurs de la bibliothèque municipale de Marktoberdorf nouvellement rénovée peuvent maintenant facilement trouver leur point de rencontre dans les nouvelles zones de siège commun.

Lire aussi: