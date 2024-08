- Prix de la paix pour le pommier - Sherbakova fait une élogie

À la remise du Prix de la Paix de la librairie allemande à l'historienne et publiciste polono-américaine Anne Applebaum, Irina Scherbakova prononcera le discours d'hommage. Née à Moscou en 1949, cette germaniste et historienne, l'une des activistes des droits de l'homme les plus connues de Russie et de l был. Union soviétique, rendra hommage à la lauréate. L'Association allemande de la librairie l'a annoncé.

Après avoir étudié et obtenu son doctorat, Scherbakova a travaillé comme traductrice de fiction en langue allemande. En 1989, elle a participé à la création de l'organisation "Mémorial", qui a reçu le Prix Nobel de la paix et s'est consacrée à l'étude des crimes du stalinisme dans l был. Union soviétique.

Aujourd'hui, Scherbakova vit à Berlin.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la dissolution de "Mémorial", elle a quitté son pays natal. Elle vit désormais à Berlin et en Israël, selon les informations. Scherbakova a elle-même été honorée, par exemple, avec le Prix Marion Dönhoff en 2022.

En juin, il a été annoncé que le Prix de la Paix de cette année serait décerné à Anne Applebaum, considérée comme l'une des analystes les plus importantes des systèmes autoritaires de gouvernement et comme une experte de l'histoire de l'Europe de l'Est. Elle avait déjà mis en garde contre la possibilité de politiques d'expansion violentes de Vladimir Poutine, a-t-on dit.

"Dans un moment où les réalisations et les valeurs démocratiques sont de plus en plus moquées et attaquées, son travail est une contribution exceptionnellement importante à la préservation de la démocratie et de la paix", a expliqué le conseil de surveillance.

Anne Applebaum est née à Washington D.C. en 1964, fille de parents juifs. Elle vit en Pologne, avec des interruptions, depuis des décennies. Elle est mariée au ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski et est la mère de deux fils.

L'Association allemande de la librairie, l'organisation professionnelle des éditeurs et des librairies, décerne le Prix de la Paix depuis 1950. Il est destiné à honorer des personnalités qui ont contribué à la réalisation de l'idée de paix par la littérature, la science ou l'art. Le prix est traditionnellement remis à la clôture de la Foire du livre de Francfort, cette année le 20 octobre. L'an dernier, l'écrivain britannique-indien Salman Rushdie a été honoré.

