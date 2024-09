Prise en flagrant délit de contrebande de bombes par voie aérienne.

Pendant plusieurs semaines, les agences de renseignement allemandes ont émis des alertes concernant des incidents d'incendie par colis livrés. L'un de ces incidents est censé s'être produit dans une installation logistique DHL à Leipzig. Selon les informations, des détectives lituaniens ont réussi à identifier deux suspects impliqués dans ces incidents.

D'après les informations d'ARD, deux individus ont été arrêtés en lien avec ces attaques par colis enflammés. Le principal suspect est censé avoir caché son identité en utilisant de fausses informations d'expéditeur. Simultanément, une autre personne a été arrêtée en Pologne. Ces arrestations sont censées découler d'enquêtes menées par les autorités lituaniennes.

En fin août, il a été révélé que les forces de sécurité allemandes avaient mis en garde contre des "attaques d'incendie inhabituelles" perpétrées par des individus non identifiés utilisant des transporteurs de fret. Pendant plusieurs semaines auparavant, l'Office fédéral pour la protection de la Constitution (BfV) et l'Office fédéral de police criminelle (BKA) disposaient d'informations sur plusieurs colis expédiés par des entités privées vers divers endroits en Europe, qui s'enflammaient en route vers leurs destinations prévues dans plusieurs pays européens, selon l'avis de sécurité des agences. Cet avertissement a été diffusé aux entreprises des secteurs de l'aviation et de la logistique.

L'avis du BfV et du BKA évite d'utiliser le terme "Russie". Cependant, un lien entre ces incidents et l'augmentation des activités de sabotage russes en Allemagne n'est pas définitivement écarté dans les cercles de sécurité. Selon les informations de dpa, le parquet de Karlsruhe enquête sur l'affaire. Cependant, son porte-parole a refusé de fournir des informations sur cette affaire en fin août.

Dans les cercles de sécurité, cet avis est également lié à un incident survenu dans l'installation logistique DHL de Leipzig, qui sert de centre mondial pour l'entreprise. Là-bas, un colis provenant des pays baltes aurait pris feu en juillet, contenant un engin incendiaire. Le feu aurait ravagé un conteneur entier, qui contenait également d'autres colis. Heureusement, l'incendie a été rapidement éteint.

DHL a officiellement publié un communiqué, exprimant son inquiétude quant aux incidents impliquant ses installations logistiques et la menace potentielle pour ses opérations. Par la suite, DHL a renforcé ses mesures de sécurité pour prévenir tout autre attaque par colis enflammés.

