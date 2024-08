- Principalement eau potable à Mechernich

Soulagement Mesuré Après une Alerte à l'Eau Potable dans la Ville de la Bundeswehr de Mechernich, dans les Eifel du Nord : la Ville a Principalement Donné son Feuil de Route Face à des Contaminations Possibles. Les Investigations d'une Unité Spéciale des Pompiers ont Révélé que l'Eau Potable N'était Pas Biologiquement ou Chimiquement Contaminée, a Annoncé la Ville de Mechernich. Les Citoyens Peuvent à Nouveau S'en Servir pour Se Doucher. Cependant, Elle Doit Encore Être Fait Bouillir à Titre de Précaution Avant de Boire, car les Résultats des Tests pour les Germes ou les Bactéries sont Encore en Attente.

Après la Découverte d'une Clôture Endommagée sur un Réservoir d'Eau Potable, le Service de Santé de Mechernich a Mis en Garde les Citoyens le Jeudi Soir de Ne Pas Utiliser l'Eau, car Elle Could être Danger pour la Santé. Environ 10 000 Personnes ont été touchées, y compris la Base de la Bundeswehr à Mechernich.

La Protection de l'Etat Investigue

La Police du Comté d'Euskirchen a Annoncé qu'il N'y Avait "Aucun Signe de Dommage au Réservoir ou à Ses Entours." Seuls des SignesTypiques, mais Anciens, de la Faune ont été Trouvés à l'Intérieur de la Zone Clôturée. Il N'y Avait Pas de Pistes sur d'Éventuels Suspects. La Protection de l'Etat a été Impliquée pour Écarté une Eventuelle Action de Sabotage Contre la Bundeswehr. "Jusqu'à Présent, Nous N'avons Pas d'Indications dans ce Sens," a Dit un Porte-Parole de la Police. La Police Enquêtait pour Vandalisme.

L'Alerte a Également été Émise à la Lumière de Récents Incidents sur la Base de la Bundeswehr à Cologne, a Dit un Porte-Parole de la Ville. Le Mercredi, la Base Aérienne de la Luftwaffe de Cologne-Wahn a été Fermée - il y avait des Suspicions que l'Alimentation en Eau avait été Sabotée. un Trou a été Trouvé dans une Clôture Devant les Travaux d'Eau de la Base, et la Bundeswehr a Signalé "des Valeurs d'Eau Anormales" et a Initié de Plus Amples Investigations.

La Bundeswehr a Découvert les Dommages à la Clôture

Le Réservoir d'Eau à Mechernich Se Trouve sur un Bien Immobilier de la VilleAdjacent à la Base de la Bundeswehr et est Clôturé Séparement, a Expliqué le Maire Hans-Peter Schick (CDU) à dpa. à la Lumière des Événements à Cologne-Wahn, la Bundeswehr avait également Augmenté les Observations Autour de Ses Lieux à Mechernich et a Découvert les Dommages à la Clôture. "Hier Matin, la Clôture a été Levée à un Endroit, et il y avait aussi des Traces dans l'Herbe," a Dit Schick.

**Des Observations Suspectes ont également été Faites sur le Bord de la Base Aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen le Mercredi. Cependant, il N'y Avait Pas d'Anomalies dans l'Eau Potable. il N'y Avait Pas de Personnes Non Autorisées sur les Lieux, a Dit une Porte-Parole du Parquet d'Aix-la-Chapelle. à Titre de Précaution, une Plainte a été Déposée Contre des Personnes Inconnues pour l'Infra

