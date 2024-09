- "Primo FUN" vécu à l'US Open

Étoile de tennis bulgare Grigor Dimitrov (33 ans) reçoit les acclamations de Serena Williams (42 ans) et Alicia Keys (43 ans) après avoir battu Andrey Rublev (26 ans) à l'US Open. Le duo a été aperçu en train de le soutenir avec enthousiasme depuis les tribunes, prenant des photos et des selfies, et les partageant même sur les réseaux sociaux.

Des photos prouvent que l'ancienne joueuse de tennis et la musicienne célèbre ont assisté au match du 16ème tour le 1er septembre. Pendant presque quatre heures, ces amis ont applaudi et encouragé bruyamment Dimitrov, et ont également discuté animément pendant les pauses et pris des selfies ensemble. Parmi les autres célébrités présentes figuraient le chanteur John Mayer (46 ans) et la "maître d'œuvre" de "Bridgerton", Shonda Rhimes (54 ans).

Williams et Keys irradient des "vibes de vraies sœurs"

Après le match, les deux femmes ont partagé leurs moments sur leurs comptes de réseaux sociaux. Williams a intitulé le sien "Simplement un moment merveilleux à l'US Open", tandis que Keys a répondu "Des vibes de vraies sœurs remplies d'amour, de respect et de tant de plaisir ! Une journée incroyable !"

Sur son profil personnel, Keys a déclaré être "imprégnée de l'esprit de New York" et a mentionné sa "sœur" Serena. Elles ont également fait la promotion de la production de Broadway "Hell's Kitchen" avec la musique d'Alicia Keys, qui raconte un peu de son histoire personnelle.

Dimitrov ravi de l'encouragement

Grigor Dimitrov, qui a atteint les quarts de finale de l'US Open pour la première fois en cinq ans, a été ravi du soutien inébranlable de Williams et Keys. Dans une interview, il a déclaré que "sa présence ne le stresse jamais. Je suis heureux qu'elle soit là. L'ambiance était fantastique", exprimant sa gratitude envers son amie Serena. Il a considéré comme "magnifique" de jouer devant "des amis et des proches". Le 3 septembre, Dimitrov affrontera l'Américain Francis Tiafoe (26 ans) en demi-finale de l'US Open.

