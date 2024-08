- Prières du vendredi devant la mosquée bleue fermée

Trois semaines et demie après l'interdiction du Centre islamique de Hambourg (IZH) et la fermeture de la Mosquée Bleue, les croyants se sont de nouveau réunis pour la prière du vendredi devant la maison de culte sur l'Alster. Environ 100 hommes et femmes ont prié dans la rue devant la mosquée entourée par la police. Nous ne cesserons pas de nous rassembler ici, a déclaré un prédicateur. Pour assurer un déroulement paisible de la prière, la police a maintenu à distance les exilés iraniens critiques du régime.

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a interdit l'IZH et cinq de ses organisations subsidiaires le 24 juillet, car il s'agit d'un "centre de propagande iranien significatif en Europe". L'association propage l'idéologie de la soi-disant révolution islamique en Allemagne de manière agressive et combative en tant que représentant direct du "Guide suprême" iranien, selon un communiqué du ministère.

Dans tout le pays, la police a saisi les biens et les installations du centre et de ses organisations subsidiaires. Depuis, la Mosquée Bleue est également sous administration fédérale.

L'IZH estime que son droit à la liberté de religion est violé par la fermeture de la mosquée.

Au début de la semaine, l'IZH a déposé une plainte contre l'interdiction devant la Cour administrative fédérale de Leipzig. Le but principal est de rouvrir la Mosquée Bleue pour les croyants, ont déclaré les représentants du processus de l'IZH. En fermant la Mosquée Imam-Ali - le nom officiel de la maison de culte chiite à Hambourg -, le ministère fédéral de l'Intérieur prive les croyants chiites qui s'y gathering of an important place of worship and prevents them from exercising their religion freely and undisturbed, as guaranteed by the Basic Law.

Since the closure of the mosque, believers have regularly gathered on the street to hold their Friday prayer. This will not stop, the preacher said. "We will gather. If they forbid us here, we will do it elsewhere - not to provoke, but because we know it is our right to perform our prayers."

Des critiques du régime iranien mettent en garde contre la réouverture de la mosquée

Entre-temps, Hourvash Pourkian, militante des droits des femmes d'origine iranienne et présidente de l'association Pont culturel Hambourg, a mis en garde contre la poursuite de l'utilisation de la Mosquée Bleue en tant que lieu de culte tant que la République islamique existe. Le gouvernement de Téhéran ne cessera pas d'essayer d'exercer son influence, même sur une direction sécularisée de la mosquée, a déclaré Pourkian à l'agence de presse allemande. Elle voit donc un risque de sécurité : "On peut s'attendre à tout de ce régime."

Le débat sur l'utilisation future de ce bâtiment sacré distinctif dans le meilleur emplacement de l'Alster fait rage dans la ville depuis des semaines. Les partis au pouvoir, SPD et Verts, préconisent que la mosquée reste un lieu de foi et de culture et que les exilés iraniens soient également impliqués dans la planification.

Lire aussi: