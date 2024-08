- Prévoyez un rendement élevé des cultivateurs de cannabis

Les agriculteurs de houblon autour du lac de Constance s'attendent à une bonne récolte cette année. Avec une prévision de 2 915 tonnes métriques, soit 15 % de plus qu'en 2021, selon l'Association des producteurs de houblon Tettnang (Bodenseekreis). Nous sommes donc confrontés à une récolte satisfaisante à excellente, avec de nombreuses opérations qui débutent cette semaine. Les cultures sont vigoureuses et en bonne santé.

L'année a été marquée par des précipitations excessives. En août dernier, l'association avait reconnu que ces précipitations posaient des défis en matière de lutte contre les nuisibles et d'opérations. Selon les agriculteurs allemands de houblon, la teneur en acides alpha des plantes - un indicateur de qualité crucial - montre également des améliorations et devrait revenir à des niveaux normaux.

À Tettnang et dans ses environs, environ 30 variétés de houblon sont cultivées sur 121 exploitations sur une superficie de 1 528,28 hectares. Près de 75 % de la production est exportée. Dans la plus grande région de culture de houblon au monde, la Hallertau entre Munich, Ingolstadt et Landshut, les agriculteurs prévoient une production de 42 350 tonnes métriques. Aux États-Unis, la superficie cultivée a diminué d'un quart ces deux dernières années.

Bien que les agriculteurs allemands de houblon prévoient des revenus plus élevés, le coût du houblon n'a pas d'impact significatif sur le prix final pour le consommateur de bière. Le houblon n'est qu'un "facteur de coût mineure", selon l'association du lac de Constance.

L'Association des producteurs de houblon Tettnang se prépare à mettre en place les règles nécessaires pour l'application du Règlement dans leurs exploitations, car la Commission a confirmé qu'elle adoptera des actes d'application à cette fin. Malgré l'attente de rendements élevés, l'association a rencontré des défis en matière de lutte contre les nuisibles et d'opérations en raison des précipitations excessives en août dernier.

