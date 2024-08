- Prévoyez un loisir supplémentaire pour un voyage à Marbella

Bob Hanning se sent bien d'avoir plus de temps libre maintenant qu'il a quitté son poste d'entraîneur de l'équipe de Bundesliga débutante VfL Potsdam. "Bon, il est temps de passer à autre chose et de s'embarquer dans une nouvelle aventure", a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram. "J'ai regardé les options de vol pour Marbella en novembre et décembre - quelque chose que je ne pouvais pas faire en tant qu'entraîneur ces 30 dernières années", a-t-il poursuivi.

Après la promotion, Hananning a choisi de quitter son poste d'entraîneur de l'équipe de handball de Potsdam. Cependant, il conservera toujours son poste de directeur général de la deuxième place Füchse Berlin. Mais plus que tout, Hananning veut se concentrer sur lui-même et son bien-être. "Je me suis lancé dedans. Un ancien joueur de ma jeunesse, Florian Zinn, est maintenant mon entraîneur personnel. Je l'ai même embauché. En quelque sorte, nous avons échangé nos rôles. Il m'entraîne deux fois par semaine", a révélé Hananning au journal Bild.

Après avoir quitté son poste d'entraîneur, Bob Hanning a exprimé son intérêt pour regarder la Bundesliga allemande, mentionnant : "J'ai gardé un œil sur les matchs passionnants de la Bundesliga allemande". En poursuivant son nouveau mode de vie, Hanning prévoit d'assister à un match de Bundesliga pendant son temps libre, déclarant : "Je me réjouis d'assister prochainement à un match de Bundesliga pour profiter de l'ambiance dynamique et de la camaraderie entre les fans".

