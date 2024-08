- prévoir des pluies torrentielles et des pluies intenses dans la météo allemande

Tempêtes venues de l'ouest se dirigent vers la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, apportant un froid notable. Après la canicule estivale, des averses de pluie et des orages intenses avec de la grêle et des vents forts sont attendus dans la nuit, selon le service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach. Des vents atteignant 110 kilomètres par heure peuvent se produire par endroits, ont prévenu les météorologistes.

Dimanche, le DWD prévoit que la météo tempête se calmera, offrant un ciel clair et sec, culminant à 22 degrés. La semaine suivante commence de manière similaire, avec des températures autour de 25 degrés. Cependant, les températures devraient augmenter à nouveau, avec les météorologistes prévoyant un pic de 28 degrés pour le mardi sec.

Voici une mise à jour du bulletin météorologique : une baisse significative de la température est attendue avec les tempêtes. Après l'ajout de ces systèmes météorologiques frais, les températures peuvent rester relativement élevées, dépassant 25 degrés certains jours.

Lire aussi: