- Prévisions météorologiques pour la Hesse à partir de jeudi

En Hesse, le soleil radieux du début de semaine est prévu être remplacé par de la pluie et des orages disséminés à partir de jeudi, selon le Service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach. La température continuera de grimper, atteignant un maximum de 26 à 29 degrés mardi et de 29 à 32 degrés mercredi, sans précipitations prévues pour ces deux jours.

Cependant, la situation change à partir de jeudi. Tout au long de la journée, il y aura des averses localisées, suivies de quelques orages intenses en soirée. Intriguant, la température restera élevée, atteignant un maximum de 29 à 32 degrés.

Vendredi apporte un peu de répit et une accalmie du soleil : la température oscillera entre 23 et 27 degrés, avec un ciel partiellement à lourdement nuageux, selon le DWD. Dans certaines régions, des précipitations importantes sont probables et il pourrait y avoir des orages isolés, comme prévu.

Malgré le changement de temps à partir de jeudi, les gens peuvent encore profiter du week-end, car l'intensité des orages pourrait diminuer d'ici samedi. Le week-end devrait être plus frais, avec des températures oscillant entre 23 et 27 degrés.

Lire aussi: