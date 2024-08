- Prévisions météo pour le nord du pays

Le service météorologique allemand (DWD) prévoit un temps changeant pour Hambourg et le Schleswig-Holstein. "Le samedi, nous attendons quelques nuages et des averses isolées, mais aussi des périodes plus longues d'ensoleillement", a déclaré un porte-parole du DWD. Les températures devraient atteindre jusqu'à 25 degrés à Hambourg et 21 degrés à Helgoland. Un vent d'ouest frais à fort, avec des rafales, soufflera le long des côtes.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il pourrait y avoir des averses isolées, mais aussi des éclaircies. Selon le DWD, les températures dans les régions intérieures pourraient chuter jusqu'à 12 degrés, mais à Helgoland, il ne fraîchira presque pas - les températures ne descendront pas en dessous de 18 degrés. Le vent le long des côtes se calmera alors.

Le dimanche, il sera initialement nuageux, mais deviendra progressivement de plus en plus ensoleillé avec des températures jusqu'à 25 degrés le long de l'Elbe et 21 degrés sur les îles frisonnes du Nord.

Les prévisions pour Helgoland diffèrent des régions intérieures, car les températures ne descendront pas en dessous de 18 degrés pendant la nuit. Les conditions météorologiques changeantes sont également attendues pour Hambourg et le Schleswig-Holstein, car le samedi apportera quelques nuages, des averses isolées et des périodes ensoleillées.

