- Prévisions météo pour la Rhénanie du Nord-Westphalie à partir de jeudi.

Rhénanie-du-Nord-Westphalie connaît un changement de temps à partir de jeudi, après une semaine de ciel bleu et de températures élevées. Selon le Service météorologique allemand (DWD), mardi et mercredi débutent avec des périodes d'ensoleillement, restant secs avec des températures montant jusqu'à 25 à 28°C mardi et jusqu'à 28 à 31°C mercredi.

Jeudi commence avec un mélange de nuages et de soleil, mais des averses sont prévues pour l'après-midi, accompagnées éventuellement de quelques orages. Cependant, les températures continuent de grimper, atteignant 26 à 31°C.

Vendredi annonce une baisse de température, avec un maximum de 21 à 25°C. Un ciel variable à principalement nuageux pourrait apporter des averses et quelques orages, principalement dans les régions du sud.

Malgré les changements de temps, les habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent encore espérer se détendre pendant le week-end à venir. Malgré les averses de jeudi après-midi, de nombreuses personnes pourraient choisir de passer leur week-end à l'extérieur.

