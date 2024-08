- Prévisions en Hesse: pluies torrentielles, orages violents et fortes pluies

Prévisions météo pour la Hesse

Préparez-vous à des averses occasionnelles et peut-être à des orages violents avec des pluies torrentielles en Hesse, selon le Service météorologique allemand (DWD). De la mi-après-midi jusqu'à tard dans la soirée, surveillez les averses et les orages isolés. Il y a une chance de recevoir 15 à 25 litres d'eau par mètre carré en peu de temps. Alors que la nuit tombe et que dimanche commence, attendez-vous à des averses de pluie du sud-ouest, avec la possibilité d'orages isolés. Dans certaines régions, en particulier dans le Nord et le Centre de la Hesse, les météorologues prévoient une pluie continue, jusqu'à 40 litres par mètre carré, avec des totaux attendus de 40 à 60 litres dans certaines régions. Les endroits précis restent à déterminer.

Le dimanche, le matin sera plutôt nuageux avec des averses éparses. Des pluies fortes peuvent se produire dans le nord-est. La pluie devrait s'estomper progressivement en soirée. Les températures maximales prévues sont comprises entre 21 et 24 degrés Celsius, avec les valeurs les plus élevées dans la région du Rhin-Main. La semaine à venir devrait commencer principalement nuageuse et sèche. Les températures atteindront 22 à 25 degrés Celsius, avec des altitudes autour de 20 degrés. Le mardi, il fera plus chaud : avec un mélange de soleil et de nuages, les météorologues prévoient des températures maximales de 26 à 29 degrés Celsius.

