- Prévisions de blocage dans les régions du nord, selon l'ADAC.

Attendez-vous à des embouteillages denses et des bouchons dans et autour de Hambourg à mesure que les départs en vacances d'été se terminent dans divers États fédéraux. Les fonctionnaires en déplacement peuvent s'attendre à des retards, en particulier sur l'A7 de Flensburg à Hanovre. Le pont Rader Sky sur le Nord-Ostsee-Kanal et les chantiers nord et sud du tunnel de l'Elbe à Hambourg sont souvent congestionnés. Les automobilistes étaient déjà bloqués dans les embouteillages sur plusieurs kilomètres en milieu d'après-midi.

L'A7 est entièrement fermée dans le sens sud entre le Maschener Kreuz et le Horster Dreieck en raison de travaux sur le pont de la rivière Seeve. Les automobilistes doivent opter pour un détour rapide via le Maschener Kreuz. Deux chantiers supplémentaires se profilent à Egestorf et Dorfmark dans la Lüneburger Heide.

L'A1 de Lübeck à Brême et l'échangeur Nordelbe surchargé à Hambourg servent de points de congestion importants. TRAFFIX considère l'A7 et l'A1 à proximité de Hambourg comme certaines des "routes les plus congestionnées" d'Allemagne.

"La circulation ne sera pas aussi intense qu'au début des vacances, mais nous aurons toujours des autoroutes congestionnées et des bouchons", a déclaré Christian H., représentant régional de TRAFFIX. "La nouvelle année scolaire commence prochainement à Hambourg et dans les États de Hesse, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre. Ceux qui partent en vacances maintenant peuvent s'attendre à des routes moins congestionnées. Selon les prévisions de TRAFFIX, la probabilité de congestion vers les destinations de vacances diminuera considérablement."

Malgré la diminution de l'intensité du trafic, les dernières vacances d'été peuvent encore causer des perturbations mineures. Les travailleurs qui rentrent de leurs vacances d'été à Hambourg et dans d'autres États fédéraux touchés pourraient rencontrer moins de bouchons.

