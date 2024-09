- Prévisions climatiques pour l'automne prochain en Rhénanie du Nord-Westphalie

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les prévisions météorologiques annoncent un temps changeant et des températures plus fraîches pour les prochains jours. Le soleil pourrait faire une brève apparition aujourd'hui, mais des averses et des orages isolés sont prévus pour toute la journée, selon le Service météorologique allemand (DWD). Avec des températures maximales de 14 à 17 degrés Celsius, il fera plutôt frais. Des rafales puissantes peuvent se produire dans les zones exposées et pendant les orages.

Jeudi devrait continuer avec un temps changeant. Les températures resteront autour de 10 à 15 degrés Celsius, avec un ciel généralement nuageux et des averses possibles tout au long de la journée. Il y a même une petite chance d'orages l'après-midi.

Vendredi, les prévisions annoncent un temps instable persistant et des températures maximales de 14 à 16 degrés Celsius. Samedi, selon le DWD, nous pouvons nous attendre à un temps sec et à une amélioration progressive de la clarté en soirée, avec des températures maximales de 13 à 17 degrés Celsius.

Pendant le temps changeant de vendredi, des rafales fortes peuvent être rapportées, comme prévu par le DWD. D'ici samedi, le Service météorologique allemand (DWD) prévoit une amélioration des conditions avec moins de chances d'orages.

