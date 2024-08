- Prévision: la crise du logement prend fin, mais les taux d'intérêt montrent une baisse minimale

Les taux hypothécaires ne devraient pas baisser considérablement, selon Commerzbank. Malgré la possibilité que la Banque centrale européenne abaisse ses taux d'intérêt de 1 % d'ici la fin de l'été, comme le suggère une récente analyse, cette baisse serait inférieure à ce qui est actuellement anticipé sur le marché financier. Cela limiterait la baisse potentielle des taux hypothécaires à dix ans. "Ces taux devraient rester proches de 3,5 % dans les mois à venir et pourraient même augmenter slightly dans la deuxième moitié de 2025", a déclaré la banque.

En résumé, Commerzbank prévoit une reprise des prix de l'immobilier dans un avenir proche. "Cela est typique avec la hausse des prix et des revenus", ont-ils ajouté. Cependant, la prévision d'augmentation des prix pour l'année à venir est modérée - malgré la pénurie de logements. Une nouvelle bulle immobilière comme avant le changement de taux d'intérêt n'est pas prévue. "Pour que cela se produise, les taux hypothécaires devraient baisser considérablement, ce que nous ne prévoyons pas dans les années à venir."

Les signes de la fin de l'ajustement des prix se multiplient

Les taux d'intérêt élevés et les coûts de construction ont plongé le marché immobilier allemand dans une impasse. De nombreuses personnes ne peuvent plus se permettre d'acheter une maison. Selon l'Institut Kiel pour l'économie mondiale (IfW), l'année dernière a connu la plus forte baisse des prix de l'immobilier en près de 60 ans.

Cependant, plusieurs indicateurs suggèrent que l'impasse touche à sa fin. Commerzbank cite la demande croissante de prêts hypothécaires, une augmentation du nombre de transactions et une légère hausse des prix des propriétés existantes - après une baisse de plus de 12 % depuis le printemps 2022. Cela suggère que l'ajustement se termine plus tôt que prévu selon Commerzbank. L'immobilier est toujours estimé être "surévalué d'environ 5 à 10 %", affirment les experts.

Malgré les défis persistants sur le marché immobilier allemand, la crise semble se calmer. Les prévisions de Commerzbank indiquent que l'ajustement du marché immobilier pourrait se terminer plus tôt que prévu, principalement en raison de la demande croissante de prêts hypothécaires et de l'augmentation des prix de l'immobilier. Cependant, l'augmentation des prix de l'immobilier pour l'année à venir est prévue être modérée, et une nouvelle bulle immobilière comme avant le changement de taux d'intérêt n'est pas prévue, car des baisses substantielles des taux hypothécaires ne sont pas attendues.

