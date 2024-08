- Prévision de précipitations et de nuages en Hesse

Les habitants de Hesse doivent se préparer à un ciel nuageux et à des averses potentielles vers la fin de la semaine. Selon le Service météorologique allemand (DWS), les nuages commenceront à s'accumuler vendredi, laissant la journée initialement sèche. Les températures grimperont entre 25 et 28 degrés Celsius, avec une brise légère, et des rafales plus fortes en altitude.

Samedi débutera sous un ciel clair, mais les nuages feront progressivement leur apparition en soirée. Les averses sont peu probables. Le mercure atteindra son pic à 29 à 33 degrés Celsius, toujours sous l'emprise d'une brise modérée, avec des rafales plus fortes par moments en altitude.

Dimanche débutera avec des périodes de pluie courtes, évoluant vers une couverture nuageuse occasionnelle. Les températures oscilleront autour de 20 à 22 degrés Celsius, en maintenant une brise principalement modérée.

