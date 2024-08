- Prévention des atrocités de guerre: une volonté politique accrue est nécessaire

Le nombre croissant de violations des Conventions de Genève pour la protection des personnes en situation de guerre est, selon les experts, une tache sur l'humanité. À l'occasion du 75ème anniversaire de la signature des quatre Conventions de Genève, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) appelle les gouvernements et les parties en conflit à renforcer leur volonté politique pour respecter les règles protectrices. Les conventions ont été signées le 12 août 1949 et sont entrées en vigueur un an plus tard.

Un revers pour notre humanité commune

"Les Conventions de Genève ont été créées precisely pour protéger les civils, les prisonniers, les blessés et les malades des horreurs du conflit", déclare Laurent Gisel, avocat au CICR, à l'agence de presse allemande. "Les violer est un revers majeur pour notre humanité commune."

Gisel dirige le département du CICR pour les armes et la guerre. Le CICR surveille les conventions et a le mandat de la communauté internationale pour fournir une action humanitaire dans les conflits armés et autres situations.

Une volonté politique plus forte nécessaire

Des attaques comme celles contre des bâtiments résidentiels en Ukraine, des hôpitaux dans la bande de Gaza, et le blocus et la famine de civils au Soudan sont interdites par les Conventions de Genève. "La volonté politique de la communauté internationale et l'application des Conventions de Genève sur le terrain sont nécessaires pour sauver des vies", a déclaré Gisel. "Les États et les parties en conflit doivent maintenant donner l'exemple. Faire de l'observance des lois de la guerre une priorité politique est essentiel pour garantir que ces lois continuent de protéger l'humanité en temps de conflit."

La violation des Conventions de Genève dans des conflits, comme celui en Ukraine, est un défi direct à notre humanité commune. Pour respecter efficacement ces règles protectrices et prévenir la souffrance des civils, une volonté politique plus forte est nécessaire de la part de toutes les parties impliquées.

Lire aussi: