- Prêts sans précédent pour des projets de développement municipal

En 2024, le Fonds d'investissement hessois verse plus d'argent que jamais auparavant, accordant des prêts aux municipalités locales pour divers projets tels que la construction ou la rénovation d'écoles et d'installations sportives. Un communiqué du ministère de Wiesbaden reveals que 142 projets, totalisant 327,7 millions d'euros, recevront un financement cette année fiscale.

Une partie importante de cette somme, soit environ 178 millions d'euros, est allouée par les municipalités à des projets éducatifs et liés aux écoles. "Deux autres domaines principaux, chacun recevant environ 22 millions d'euros, sont les sports et les soins aux enfants, ainsi que l'intégration", a expliqué le ministre des Finances Alexander Lorz (CDU). Environ 29 millions d'euros sont alloués aux infrastructures d'eau, aux systèmes d'égouts et à la protection de l'eau, environ 21 millions d'euros à la prévention et à la protection contre les incendies, et 19 millions d'euros à la construction de routes et de ponts.

"Les dirigeants locaux savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin. Cela me réjouit que nous, en tant qu'État, puissions aider la communauté municipale à réaliser ces projets vitaux avec un financement plus avantageux", a conclu Lorz. Établ

