Après l'incident tragique sur un terrain de football espagnol qui a entraîné la mort d'un garçon de 11 ans, les enquêteurs suspectent que le coupable pourrait être mentalement instable. L'individu en question a admis le crime lors de l'interrogatoire de la police, selon plusieurs sources, dont RTVE et d'autres médias, citant des officiels de la police. Le suspect a affirmé avoir perçu l'événement comme s'il avait été accompli par une autre personne, déclarant avoir vu "un double de moi-même". Le jeune homme de 20 ans a été arrêté lundi à Mocejón, près de Tolède.

Mocejón, un village situé à environ 60 kilomètres au sud-ouest de Madrid, avec une population d'environ 500 habitants, a été le théâtre tragique du coup de couteau fatal de Mateo. L'agresseur, portant un masque, a attaqué le garçon sur le terrain avec un objet tranchant devant ses amis et d'autres témoins. Lorsque les secours sont arrivés, le garçon avait subi un arrêt cardiaque et n'a pas pu être ranimé. Une recherche intensive a été entreprise pour retrouver le suspect, mais le mobile de cet acte violent reste un mystère.

Le père du suspect a révélé aux médias que son fils avait été diagnostiqué avec un handicap intellectuel de 70 %. Les voisins ont déclaré à la télévision espagnole : "Nous pouvions voir que le garçon n'était pas comme les autres, mais nous n'aurions jamais imaginé quelque chose comme ça."

L'événement a suscité une colère intense et une profonde tristesse dans tout le pays. Le Premier ministre Pedro Sánchez a décrit cela comme un "crime monstrueux" et "une douleur incompréhensible" sur la plateforme X. Un période de trois jours de deuil a été déclaré à Mocejón.

L'incident sur le terrain de football a profondément affecté la communauté locale, les enfants de Mocejón étant particulièrement traumatisés par les événements. Despite his disability, the suspect's actions have left an indelible mark on the children, who witnessed the violent event.

