- Prêt à réexaminer les positions, dit le ministre du Vert

La ministre verte de la migration pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Josie Phillips, a mis en avant l'unité de la coalition CDU-Verts dans leur projet de renforcer les réglementations d'expulsion et de renforcer les pouvoirs de la police. "La tragédie de Solingen marque un tournant important pour notre société, la nation dans son ensemble, la politique en tant qu'entité et même pour cette coalition, et personnellement pour moi en tant que ministre", a déclaré Phillips au parlement régional.

Environ trois semaines après la tragédie de Solingen, le gouvernement de coalition noir-verte en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a finalisé un plan de sécurité complet. Le président du ministère Hendrik Wuest (CDU) a présenté ce plan lors de la séance plénière. Le paquet comprend diverses mesures, notamment l'extension des pouvoirs de la police et de l'office de protection constitutionnelle.

Phillips plaide pour des solutions audacieuses

Les politiciens doivent avoir le courage, en particulier en temps difficiles, de chercher des réponses, "même si cela nous demande quelque chose", a déclaré la politicienne verte Phillips. C'est un "signal positif et important" que le gouvernement de coalition noir-verte reste uni et cohérent. "Nous reconnaissons les réalités et sommes prêts à réévaluer nos positions à certains moments", a insisté Phillips.

Phillips a souligné son engagement en faveur d'une société ouverte dans le cadre d'un État de droit efficace. Cependant, si les personnes sans droit de séjour en Allemagne résistent souvent à l'expulsion, des contre-mesures sont nécessaires à différents niveaux. "Les individus qui représentent une menace pour notre mode de vie, qui ont recours à la violence et méprisent nos valeurs démocratiques doivent partir."

De plus, le président du parti vert de l'État Tim Achtermeyer a souligné lors du débat parlementaire que les valeurs démocratiques et libérales doivent être protégées collectivement. D'un autre côté, un système d'asile fonctionnel est essentiel.

La tragédie a eu lieu à Solingen lorsqu'un homme armé d'un couteau a tué trois personnes et en a blessé huit autres lors d'un festival de la ville le 23 août. Le suspect, un Syrien de 26 ans, est toujours en détention. Son expulsion aurait dû être effectuée l'année dernière, mais elle a échoué. L'État islamique a revendiqué l'attaque.

