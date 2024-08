- Pression sur Israël pour modérer en réponse à l'attaque iranienne

Partenaires régionaux appellent Israël à la retenue face à une probable riposte iranienne

Selon un rapport des médias, les partenaires d'Israël ont appelé à la retenue en réponse à une attaque attendue d'Iran et de ses alliés, mettant en garde Israël contre une "surréaction" qui risquerait d'enflammer la situation en une guerre régionale. Le message de ces partenaires dirigés par les États-Unis a été rapporté par le canal d'informations israélien Kan.

Actuellement, l'armée israélienne est en alerte maximale, s'attendant à une frappe de rétorsion de la part d'Iran et de ses alliés régionaux. Téhéran a menacé d'infliger un "châtiment sévère" à Israël suite à l'élimination ciblée du chef politique du groupe terroriste palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, dans la capitale iranienne la semaine dernière. Iran et Hamas accusent Israël de l'assassinat. Quelques heures plus tôt, Israël a tué un commandant de haut rang du Hezbollah, Fuad Shukr, dans une frappe aérienne à Beyrouth. Le Hezbollah, une milice chiite, est l'un des alliés les plus loyaux d'Iran.

Israël peut compter sur le soutien des États-Unis et d'autres alliés pour intercepter les roquettes, missiles et drones iraniens et de groupes proxies à l'aide de systèmes de défense avancés.

Éviter l'escalade en avril

Mi-avril, lorsque l'Iran a lancé sa première attaque directe contre Israël, la plupart des plus de 300 projectiles ont été interceptés par Israël avec l'aide des États-Unis et d'autres alliés, empêchant une grave escalade. Une nouvelle attaque iranienne est reportedly imminente.

Le message à Israël de Kan était : "Pesez bien vos réactions" et "Le but n'est pas de déclencher une guerre totale."

En avril, la réponse d'Israël a été limitée, empêchant une nouvelle escalade. Selon Kan, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont assisté Israël pour repousser l'attaque de l'axe iranien.

L'Iran déplace des lanceurs de roquettes, conduit des exercices militaires

Le "Wall Street Journal" cite des officiels américains selon lesquels ils ont observé l'Iran déplacer des lanceurs de roquettes et conduire des exercices militaires depuis le week-end, suggérant que Téhéran se prépare à une attaque dans les prochains jours.

Entre-temps, la Russie a commencé à livrer des systèmes radar modernes et de la défense aérienne à l'Iran, selon un rapport du New York Times citant deux officiels iraniens. Cela suit la demande d'Iran pour des systèmes de défense aérienne avancés de la part de la Russie en prévision d'une éventuelle guerre avec Israël.

L'Iran prévoit de consulter d'autres pays islamiques au sujet de l'élimination du chef des opérations extérieures de Hamas, Haniyeh. Une réunion urgente de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) au niveau des ministres des Affaires étrangères est prévue pour mercredi en Arabie saoudite pour discuter des "crimes de l'occupation israélienne", y compris l'"assassinat" de Haniyeh.

Cinq morts dans une frappe israélienne au Liban - Possibles évacuations

Dans la région frontalière Israël-Liban, il y a eu d'autres pertes humaines. Une frappe israélienne dans le sud du Liban a entraîné la mort de cinq personnes. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours sous les décombres près de la ville de Nabatiya, le ministère de la Santé rapportant d'autres blessés. Des sources de sécurité libanaises ont déclaré que quatre membres du Hezbollah avaient été tués. L'armée israélienne a affirmé avoir ciblé une installation militaire du Hezbollah. Nabatiya se trouve à environ 10 kilomètres de la frontière israélienne.

Presque simultanément, un homme a été grièvement blessé et une femme légèrement blessée dans la ville côtière israélienne de Nahariya, selon des rapports des médias. Initialement, l'armée israélienne a rapporté que plusieurs "drones ennemis" étaient venus du Liban, avec un intercepté par le système de défense anti-missile d'Israël. Plus tard, il a été indiqué que les civils avaient apparently été blessés par un missile d'interception israélien, et non par un drone du Hezbollah. Le Hezbollah au Liban et Israël sont engagés dans un conflit de bas niveau près de leur frontière commune depuis des mois.

Alors que les tensions s'intensifient, les forces armées allemandes se préparent pour une opération d'envergure pour évacuer les citoyens allemands. Des avions de transport de type A400M et des soldats sont prêts à partir à court préavis sur la base aérienne de Basse-Saxe, Wunstorf, selon l'agence de presse allemande lundi. La marine se prépare également. L'opération pourrait principalement concerner l'évacuation des Allemands qui sont restés au Liban Despite repeated calls to leave. La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a appelé tous les Allemands de la région à "prendre nos avertissements de voyage au sérieux" sur X.

Entre-temps, au moins onze Palestiniens ont été tués dans des opérations militaires israéliennes dans la Cisjordanie, selon des rapports palestiniens. Quatre personnes ont été tuées à Akaba dans le nord-ouest de la Cisjordanie, le ministère de la Santé ayant rapporté. L'armée israélienne n'a pas commenté l'incident initialement.

Plus tard, l'aviation israélienne a rapporté que des "cellules terroristes armées" ont été ciblées dans la ville de Jenin dans deux incidents distincts. Le ministère de la Santé à Ramallah a rapporté qu'au moins quatre personnes ont été tuées dans les attaques. Jenin est connue comme un bastion de Palestiniens militants. La situation dans la Cisjordanie s'est détériorée depuis le début de la guerre de Gaza suite à la massacre de Hamas le 7 octobre 2023.

Le Moyen-Orient est une région de tension géopolitique significative, avec l'Iran et ses alliés menaçant de se venger d'Israël suite aux éliminations ciblées du chef politique de Hamas et d'un commandant du Hezbollah. Les partenaires régionaux, y compris les États-Unis, ont appelé Israël à faire preuve de retenue et à éviter des actions qui pourraient enflammer la situation en une guerre totale.

Alors que l'escalade se poursuit, l'Allemagne se prépare à évacuer ses citoyens du Liban, car la situation au Moyen-Orient continue de poser des risques sérieux pour les civils et la stabilité régionale.

Lire aussi: