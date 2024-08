Pression croissante sur Israël pour négocier un cessez-le-feu à Gaza

Lammy et le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné ont rencontré Katz à Jérusalem. "En cas d'attaque iranienne, nous nous attendons à ce que la coalition dirigée par les États-Unis rejoigne la défense d'Israël et frappe également des cibles importantes en Iran", a déclaré Katz après la réunion, selon son bureau. Israël s'attend à ce que la France et le Royaume-Uni "communiquent clairement et publiquement à l'Iran que l'attaque contre Israël est interdite".

Les négociations sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages israéliens détenus là-bas ont repris jeudi à Doha, au Qatar, sous la médiation des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a décrit cela comme un "début prometteur", mais a ajouté qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.

Les tensions au Moyen-Orient ont augmenté Recently. L'Iran et le Hezbollah libanais ont menacé Israël depuis les meurtres du chef de Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran et du chef militaire de Hezbollah Fuad Shukr à Beyrouth à la fin juillet. Hamas et l'Iran accusent Israël des deux attaques. En réponse à la menace d'escalade, les États-Unis, principal allié d'Israël, ont renforcé leur présence militaire dans la région.

Le président américain Joe Biden avait exprimé l'espoir qu'un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza pourrait également dissuader l'Iran d'attaquer Israël et prévenir une nouvelle escalade dans la région.

Le représentant de Hamas, Osama Hamdan, a déclaré que l'organisation palestinienne islamique radicale n'avait pas participé aux pourparlers de jeudi, mais qu'elle était prête à rejoindre des négociations indirectes s'il y avait de nouvelles garanties israéliennes. Hamas dit vouloir voir mise en œuvre une proposition de cessez-le-feu présentée par Biden fin mai.

Le plan en plusieurs phases de Biden est la base des pourparlers renouvelés. Il prévoit initially une trêve de six semaines qui pourrait être prolongée pour des négociations sur une paix permanente. Il appelle également au retrait de l'armée israélienne des zones peuplées de la bande de Gaza, et à la libération des otages israéliens détenus par Hamas contre des prisonniers palestiniens.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent à grande échelle de l'organisation palestinienne islamique Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon les chiffres israéliens, 1 198 personnes ont été tuées et 251 personnes ont été enlevées dans la bande de Gaza.

Depuis, Israël a mené des opérations militaires à grande échelle dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, plus de 40 000 personnes ont été tuées jusqu'à présent.

Suite à la détection du virus polio dans la bande de Gaza en juillet, l'ONU a appelé vendredi les parties en conflit à observer une trêve humanitaire d'une semaine pour vacciner plus de 500 000 enfants contre le virus hautement contagieux. Les organisations de l'ONU administreront le vaccin polio de type 2 à environ 640 000 enfants de moins de dix ans à partir de la fin août, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève. Sans les pauses humanitaires, la campagne ne serait pas possible, a-t-on

