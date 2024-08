- Presque toute l'équipe: l' olympienne de retour figure dans l'équipe de volley-ball du BR

L'équipe de volley-ball allemande renommée, les Berlin Volleys, a entamé ses préparatifs de pré-saison avec les joueurs Ruben Schott, Tobias Krick et Johannes Tille. Ces athlètes ont obtenu une pause temporaire en raison de leur participation aux Jeux olympiques de Paris. Pendant ce temps, Moritz Reichert, un autre membre de l'équipe nationale allemande du club, a participé à deux séances d'entraînement avec les Berlin Volleys la semaine dernière, mais il est en lune de miel jusqu'au 27 août.

During the inaugural training session on August 1, Berlin Volleys head coach Joel Banks managed a small group of seven players. Besides Reichert, only Simon Plaskie and Kyle Dagostino, the latest additions, are not present in the complete 14-player squad. The 29-year-old Plaskie is still with the Belgian national team until September 2, while the American Dagostino is scheduled to join the team in Berlin on September 6, benefiting from a leave due to his wedding.

Friendlies against Netzhoppers

Berlin Volleys will initiate their Bundesliga campaign at home against Grizzlys Giesen on September 21. Nonetheless, they will contest their initial two friendly matches this week against Bundesliga opponents Netzhoppers Königs Wusterhausen, on Thursday and Saturday.

