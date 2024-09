- " Presque désastreux ": les bergers terminent quatrième

Leon Schäfer est toujours frustré d'avoir manqué une place sur le podium du 100 mètres aux Jeux paralympiques. Il a qualifié ses deux quatrièmes places au Stade de France à Paris de "presque désastreuses, en termes de performance". "Si j'avais remporté le saut en longueur aujourd'hui, j'aurais mieux supporté ma déception. Qui sait?"

La veille, Schäfer s'était promis de "définitivement" remporter la victoire dans cette épreuve. "J'étais mentalement préparé. Je pouvais sentir la peur chez les autres concurrents dans la salle d'appel. Je ne peux tout simplement pas expliquer ce qui s'est mal passé", a déclaré Schäfer, qui a dû subir l'amputation de sa jambe droite et du genou en raison d'un cancer osseux.

Felix Streng a terminé son sprint dans une autre catégorie, remportant une médaille de bronze, mais il se sent également déçu. "En tant que sprinteur, tu vas sur la ligne de départ pour gagner une course. Je pense que c'était l'objectif, repartir d'ici en tant que champion en titre. Mais je suis ici maintenant, et j'ai ajouté ma sixième médaille paralympique à ma collection à mes troisièmes jeux", a-t-il déclaré.

Johannes Floors a terminé juste derrière Streng, mais son objectif principal est le 400 mètres. Il a tiré beaucoup de positif de la course. "J'ai appris à gérer l'atmosphère, je suis familiarisé avec la piste, et les starting-blocks, et vendredi, je vais tout mélanger, et je prendrai le drapeau à damier", a déclaré le jeune homme de 29 ans, qui a terminé en tant que meilleur double amputée.

Malgré sa réussite à remporter une médaille de bronze, Felix Streng se sent déçu car il visait à défendre son titre à Paris. L'épreuve de 400 mètres à venir est celle où Johannes Floors espère briller, ayant acquis une précieuse expérience de sa récente course à Paris.

Lire aussi: