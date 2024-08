Présentation d'un projet de loi relatif à l'emploi des personnes âgées

Le manque de travailleurs qualifiés pose des problèmes à l'économie allemande. Selon des sources internes, le gouvernement fédéral a adopté en juillet des tactiques pour encourager les employés à travailler au-delà de l'âge de la retraite. Des sources indiquent que le ministre du Travail, Hubertus Heil, cherche actuellement l'approbation du projet de loi associé.

Le ministre du Travail Hubertus Heil a proposé des incitations accrues pour continuer à travailler au-delà de l'âge de la retraite, conformément à l'accord de la coalition du feu tricolore. Son ministère a soumis un projet de loi préliminaire à la revue des autres ministères, des États et des associations le mois dernier. Le cabinet doit voter sur les changements le 4 septembre.

Les travailleurs qui choisissent de continuer à travailler au-delà de l'âge de la retraite peuvent s'attendre à une prime de retraite différée. En outre, ils recevront une augmentation de salaire sous la forme de leurs employeurs qui couvrent directement leurs cotisations d'assurance chômage et de pension. Ces mesures ont été adoptées par le gouvernement fédéral dans le cadre de l'initiative de croissance économique, adoptée par le cabinet le 17 juillet. Le gouvernement prévoit que les 49 mesures dans divers secteurs amélioreront l'économie et favoriseront la croissance.

Les modifications de la loi sur les pensions visent à renforcer les incitations financières pour rechercher et développer l'emploi, explique le projet. En même temps, il met l'accent sur l'expansion des opportunités et des motivations pour les personnes âgées de travailler. Le SPD, les Verts et le FDP présenteront l'amendement au projet de loi en cours au Bundestag en tant que pièce jointe au projet. Outre la prime de retraite différée et les cotisations de sécurité sociale compensées par l'employeur, d'autres changements sont prévus.

Pour les veufs et les veuves qui travaillent, le seuil de revenu au-delà duquel leur pension de survivant est réduite sera relevé. Par conséquent, "un emploi à temps plein au salaire minimum restera exonéré d'impôt", indique le projet. De plus, l'interdiction actuelle d'embauche des seniors, qui empêche les travailleurs de signer un contrat à durée déterminée avec leur ancien employeur sans motif valable, sera quelque peu assouplie.

Les incitations accrues pour continuer à travailler au-delà de l'âge de la retraite sont principalement destinées aux employés professionnels, comme l'indique le projet de modification de la loi sur les pensions. L'accord de l'initiative de croissance économique a reconnu l'importance des travailleurs professionnels pour surmonter le manque de compétences en Allemagne.

Lire aussi: