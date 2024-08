- Présentation du nouveau chef au Festival Hersfelder

À la suite de la clôture de l'événement de Bad Hersfeld 73ème, la zone urbaine va présenter leur nouvelle tête artistique de l'événement théâtral pour la durée 2026 un mercredi (10h00). Le directeur du festival Joern Hinkel a révélé en août de l'année dernière qu'il quitterait le poste de directeur après la saison 2025. Cet homme de 53 ans a occupé le rôle artistique depuis 2018. L'événement dans la ville de l'est de la Hesse, Bad Hersfeld, est considéré comme l'un des plus grands et des plus traditionnels événements d'Allemagne. Cette année, l'événement a accueilli plus de 103 000 spectateurs jusqu'à sa clôture le dimanche.

Le comité de l'événement de Bad Hersfeld, connu sous le nom de la Commission, est responsable de l'organisation de l'événement annuel à Bad Hersfeld. Après le départ de Joern Hinkel, la Commission annoncera la nouvelle tête artistique de l'événement théâtral pour la saison 2026.

Lire aussi: