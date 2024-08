- Présentateur des conditions de vie et des fonds

Pour maintenir un train de vie luxueux, il faut travailler dur, selon Sylvie Meis (46), qui l'a déclaré lors d'un entretien avec "Bild am Sonntag". Contre toute attente, elle n'a pas encore amassé assez de fortune pour prendre sa retraite de sa carrière à la télévision, laissant entendre. "Cela dépend aussi du niveau de luxe auquel on est habitué. Le mien est élevé. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'ai besoin d'une certaine sécurité. C'est pourquoi je dois et je veux continuer à travailler," explique-t-elle au journal.

Son rôle pluriel de présentatrice télé, d'ambassadrice de marque, d'influenceuse sociale et d'entrepreneuse lui permet de gérer cela sans effort. "J'adore mon métier, je suis pleine d'énergie," déclare Meis. Elle vit son rêve : "Je voyage beaucoup, je collecte des expériences et des aventures, je rencontre des personnes intéressantes au travail."

Meis est déterminée à offrir le meilleur à ses clients

C'est pourquoi Sylvie Meis s'efforce toujours de se montrer sous son meilleur jour - quel que soit son état d'esprit. "Mes vrais sentiments sont connus seulement de ma famille et de mes proches. Mes partenaires professionnels ont droit à la meilleure version de moi-même. C'est ça, le métier pour moi," explique-t-elle.

Bien sûr, elle traverse aussi "des moments où je suis démoralisée si les choses ne se passent pas bien personnellement ou professionnellement. Alors, j'aimerais me retirer et me cacher sous une couette." Mais elle ne veut pas "compromettre sa dignité", alors elle le cache.

Sylvie Meis a commencé sa carrière à la télévision en 2003 lorsqu'elle a obtenu un rôle de présentatrice après une audition dans son pays natal, les Pays-Bas. Elle a ensuite été mannequin et actrice. Elle est devenue célèbre dans le grand public allemand en 2008 lorsqu'elle est apparue pour la première fois aux côtés de Dieter Bohlen (70) dans le jury de "Das Supertalent". Plus tard, elle est devenue la présentatrice de "Let's Dance". Son mariage avec le footballeur Rafael van der Vaart (41), qui a pris fin en 2013, a également suscité de l'intérêt pour elle.

