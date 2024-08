- Présence significative attendue au Festival allemand du film

Fête des 20 ans du Festival du Film allemand à Ludwigshafen, une pléiade d'acteurs et d'actrices sont attendus lors des prochaines semaines. Rejoignant le réalisateur Nana Neul, les rôles principaux du film d'ouverture "La famille, ce n'est pas", seront interprétés par Meret Becker, Luise Landau et Emma Bading, selon le festival. Commencé un mercredi, l'événement sera inauguré par le Ministre-Président de Rhénanie-Palatinat, Alexander Schweitzer (SPD).

Au cours de la présentation de films, qui se poursuit jusqu'au 8 septembre, des stars telles qu'Ulrich Tukur, Andrea Sawatzki, Christian Berkel et Bibiana Beglau sont attendues. Les organisateurs prévoient plus de 100 000 spectateurs.

Présenté un mercredi, le film d'ouverture tourne autour d'une grand-mère et de sa petite-fille dans un village de Brandebourg, et sera projeté dans deux cinémas de tente pouvant accueillir un total combiné de 2 500 personnes. Environ 850 personnalités influentes du monde de la culture, des affaires et de la politique sont attendues à la projection complète. Cette année, le festival de films de Ludwigshafen, la deuxième plus grande ville de Rhénanie-Palatinat, est reconnu comme un lieu créatif et un événement industriel essentiel. Au total, 64 œuvres seront présentées lors de cette année anniversaire.

Le Festival de Ludwigshafen est attendu pour attirer plus de 100 000 spectateurs, le rendant ainsi un événement important dans le calendrier culturel de la ville. De nombreuses stars notables, telles qu'Ulrich Tukur et Andrea Sawatzki, seront présentes à ce Festival, ajoutant ainsi à son attrait de star.

Lire aussi: