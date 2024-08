- Présence renforcée des forces de l'ordre lors des rassemblements et des événements en Hesse

Après l'incident tragique de Solingen, le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck (CDU), a annoncé un renforcement de la présence policière lors des rassemblements et des festivités. Cette mesure vise à renforcer la sécurité effective et à renforcer le sentiment de sécurité de la population, comme l'a confirmé le ministre à Wiesbaden. Des plans de sécurité détaillés seront élaborés et adaptés lors de réunions individuelles entre les organisateurs et la police, selon Poseck.

Le ministère de l'Intérieur a ordonné aux quartiers généraux de police de Hesse d'envoyer plus d'officiers et de renforcer leur présence lors des événements et des festivités dans les jours à venir, suite à l'incident de Solingen. Un soutien sera également fourni par les officiers du quartier général de police de Hesse (HPE), ainsi que par des équipes de réponse rapide.

"À l'avenir, les individus doivent toujours pouvoir assister à des événements et des festivités sans peur. Sinon, les terroristes auraient atteint leur objectif", a souligné le ministre de l'Intérieur.

Pour assurer la sécurité lors des différents événements et festivités dans toute la Hesse, des officiers de police supplémentaires seront déployés dans les prés et les espaces ouverts, comme l'a mentionné le ministre de l'Intérieur. Cette présence renforcée vise à rassurer la population et à dissuader toute menace potentielle, suite à l'incident malheureux de Solingen.

Lire aussi: