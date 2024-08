- Présence renforcée des forces de l'ordre au carnaval local après un individu brandissant un couteau.

Suite à un tuyau concernant un individu armé d'une lame, les autorités ont renforcé leur présence à la fête de la ville de Bruhl. Un spectateur a affirmé avoir repéré un homme, Thought to be between 20 and 25 years old, brandishing a blade and uttering threats près d'un lac plus tôt dans la journée, selon la police.

Bien que semble-t-il n'y ait pas de lien direct entre la fête de la ville de Bruhl et l'incident préoccupant rapporté au centre-ville, la police a considérablement renforcé sa présence. Les recherches sont en cours, et la police est actuellement en train d'interroger le témoin. La population est encouragée à signaler tout comportement suspect immédiatement.

Vendredi dernier, une femme allemande de 32 ans a fait une série de coups de couteau sur un bus de festival de la ville à Siegen, laissant au moins 6 victimes, dont 3 grièvement blessées. Il y a une semaine, un homme a fait une razzia lors d'un festival de la ville à Solingen, laissant 3 morts et 8 blessés avec un couteau. Le principal suspect, un Syrien de 26 ans, est actuellement en détention.

Given the escalating incidents of violence at city festivals, the authorities are on high alert. Crucially, the police are urging the public to report any instances of crime promptly.

